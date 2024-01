Vollsperrung nach Unfall im Hellbergtunnel B41

Kirn (ots) – Am Freitag 26.01.24 gegen 13:51 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B41 bei Kirn. Im dortigen Hellbergtunnel befuhr ein 27-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dann mit seinem PKW gegen den rechten Bordstein. Aufgrund dessen verlor er wohl die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kollidiert er mit einem entgegenkommenden LKW. Durch den Unfall wurde der PKW-Fahrer derart im Fahrzeug eingeklemmt, dass er durch die hinzugerufene Feuerwehr der VGV Kirner-Land aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der Unfallverursacher ist glücklicherweise nicht schwer verletzt und wurde zur Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die B41 im Bereich Hellbergtunnel war für mehrere Stunden aufgrund der Rettungs- und anschließenden Säuberungs-Arbeiten gesperrt. Eine temporäre Umleitung über die Ortslage Kirn wurde durch die ebenfalls vor Ort kommende Straßenmeisterei Kirn eingerichtet.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

L236/Gem. Rüdesheim (ots) – Gegen 15:45 Uhr kollidierten heute zwei entgegenkommende PKW frontal auf der L236 an der Zufahrt zur B41 (Fahrtrichtung Gensingen). Nach derzeitigem Stand übersah der 41-jährige Fahrzeugführer, der aus Richtung Rüdesheim in Richtung Hargesheim unterwegs war und nach links Richtung B41 abbiegen wollte den entgegenkommenden und zugleich bevorrechtigten 47-jährigen PKW-Fahrer.

Aufgrund der Wucht drehte sich der erstgenannte PKW um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen, der andere PKW wurde sogar in den Straßengraben geschleudert. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht-, bzw. mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie wurden abgeschleppt.