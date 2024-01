Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger rief am Donnerstag 254.01.2024 die Polizei auf den Plan. Laut dem 45-jährigen Passanten kam es an einer Fußgängerampel in der Lauterstraße zu einem Disput zwischen ihm und einem Pkw-Fahrer, der gerade aus Richtung Benzinoring in die Straße einbog. Während der Fußgänger schließlich die Straße überquerte, fuhr der Opel SUV immer weiter auf ihn zu und traf ihn letztendlich am Fuß, wodurch der Mann nicht mehr weitergehen konnte.

Erst als der Fussgänger mit der Polizei drohte, fuhr der unbekannte Fahrer ein Stück zurück und entfernte sich vom Ereignisort. Bei der Aktion wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine 66-jährige Frau wurde am Donnerstag 25.01.2024 beim einkaufen bestohlen. Sie war gegen Mittag in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße einkaufen. Während des Einkaufs stellte sie fest, dass ihre Handtasche nicht mehr in ihrem Rollator war. Ein Unbekannter hatte der Seniorin die Handtasche in einem unbeobachteten Moment gestohlen.

In der Handtasche befand sich ihre Geldbörse, ihre Lesebrille und ihr Smartphone. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter Tel: 0631 -369-2150 entgegen. |pet

Wer hat die Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Burgherrenstraße gemeldet. Laut der 24-jährigen Mitteilerin bemerkte sie am Morgen, dass die Beifahrertür ihres Wagens nur angelehnt war. Als die Frau nachsah, stellte sie fest, dass sich jemand Zutritt zu dem Auto verschafft hatte.

Aus dem Innenraum fehlten Bargeld und eine Kaugummidose. Nach den Angaben der 24-Jährigen parkte der Pkw zwischen Mittwochabend 17.30 Uhr und dem darauffolgenden Morgen um 07 Uhr in der Straße. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die während des genannten Tatzeitraums etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Auto gestreift und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – 1500 Euro Schaden und ein beschädigter grauer Ford sind das Resultat einer Verkehrsunfallflucht in der Blumenstraße. Eine 21-Jährige hatte ihr Auto zwischen Dienstag und Donnerstag dort geparkt. Am Abend stellte sie fest, dass ihr linker Außenspiegel und der Radlauf beschädigt waren.

Vermutlich streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Ford und fuhr weiter, ohne sich um dem Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfall selbst unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |pet

Kreis Kaiserslautern

Auto beschädigt und weggefahren

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Eine Verkehrsunfallflucht beschäftige die Polizei am Donnerstagmorgen in der Randsiedlung. Nach den Angaben des Geschädigten parkte sein Opel Omega von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 8 Uhr am Straßenrand. Bei der Rückkehr an seinen Wagen bemerkte der Mann, dass die Front des Opels beschädigt war.

Nach derzeitigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Wagen gefahren ist und sich, ohne um die Regulierung des Schadens zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt hat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa