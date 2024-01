Zündler unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Neulußheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch 20 Uhr aufDonnerstag 03:20 Uhr, setzte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Sichtschutz eines Privatzaunes in der Jahnstraße, eine Infotafel am Bahnhof sowie ein Plakat in der Nähe des Bahnhofs in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten sowie die Feuerwehr Neulußheim gelöscht werden.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Der Polizeiposten Neulußheim ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen oder weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Neulußheim unter 06205/31129 zu melden.

Unfallflucht nach Kollision mit 12-jährigem Fahrradfahrer

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch kurz vor 14 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem 12-jährigen Fahrradfahrer. Der unbekannte Autofahrer war auf der Seegasse in Fahrtrichtung Mayerstraße unterwegs. An der Kreuzung übersah dieser einen von rechtskommenden Fahrradfahrer.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden. Der Autofahrer erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand und verließ daraufhin ohne Hinterlassung seiner Personalien die Unfallörtlichkeit. Der 12-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei dem Auto des älteren Fahrers soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter: 06222 5709-0.

Unfall aufgrund technischen Defektes an Sprinter

Ladenburg (ots) – Am Freitag 26.01.2024 um 00:20 Uhr kam es auf der BAB 5, in Richtung Darmstadt, zwischen der Anschlussstelle Dossenheim und dem Parkplatz Ladenburg zu einem Unfall, bei dem 3 Personen verletzt wurden. Ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter stellte während der Fahrt einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug fest und beabsichtigte, von der linken Spur auf den Standstreifen zu fahren.

Hierbei übersah er vermutlich einen auf der rechten Fahrspur befindlichen Smart, der durch einen 49-Jährigen geführt wurde, und touchierte diesen. Der Smart wurde hierdurch an die Betongleitwand geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Beide Fahrer der beteiligten Fahrzeuge, sowie der 29- Jährige Beifahrer des Smart wurden bei dem Unfall verletzt. Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nicht bekannt, allerdings wurden alle drei Personen zur weiteren medizinischen Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stromausfall im Bereich Großsachsen – PM Nr. 2

(ots) – Am Freitag 26.01.2024 in der Zeit von 02:30 Uhr bis ca. 04:00 Uhr, kam es zu einem Stromausfall in Teilen von Großsachsen. Der Entstörungsdienst des zuständigen Energieversorgers konnte den Fehler eingenzen und im Zuge dessen die Stromversorgungen schrittweise wieder herstellen. Gegen 04:00 Uhr waren alle Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Traktor umgestürzt – 90.000 Euro Schaden

Helmstadt-Bargen (ots) – Am Donnerstag 25.01.2024 gegen 09:15 Uhr, verunfallte ein 16-jähriger Traktorfahrer auf der L530 zwischen Epfenbach und Helmstadt-Bargen alleinbeteiligt und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Im Rahmen einer Fahrprüfung verlor der 16-Jährige die Kontrolle über das Gespann, bestehend aus Traktor und Anhänger, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Ersthelfer befreiten den jungen Mann aus dem Führerhaus. Er wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Traktor entstand ein Totalschaden. Die L530 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für mehr als drei Stunden gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr Helmstadt befand sich mit 20 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Neckargemünd (ots) – Am Mittwoch kurz nach 18:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger mit seinem Pkw in der Talstraße in eine Kontrollstelle des Polizeireviers Neckargemünd. Im Gespräch mit den eingesetzten Beamten ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der junge Mann unter Drogen stand. Einem freiwilligen Urintest stimmte er zu, welcher positiv auf einen Cannabiswirkstoff anschlug.

Daher musste er auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Bei seiner Durchsuchung konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden. Der 22-Jährige muss sich nun wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Trickdiebstahl in Wohnung

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend um 20:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung einer 78-Jährigen in der Gassenäckerstraße, indem er sich als Mitarbeiter der Verwaltung ausgab. Hierbei entwendete der unbekannte Täter Modeschmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der etwa 1,75 Meter große Mann mit dunklem Bart trug dunkle Kleidung sowie dunkle Handschuhe, sprach akzentfreies Deutsch. Dieser wurde auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt.

Das Polizeirevier Schwetzingen leitete die Ermittlungen wegen des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/