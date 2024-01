60-Jähriger wegen versuchter räuberischer Erpressung in U-Haft

Heidelberg (ots) – Am 24.01.2024 betrat um kurz nach 10 Uhr ein 60-jähriger Mann eine Bankfiliale in der Kurfürstenanlage in Heidelberg. Im Kundenraum schrieb der Mann „Überfall“ auf einen Überweisungsträger und begab sich damit an einen Kundenschalter. Er übergab das Papier einer Bankmitarbeiterin und öffnete seine Jacke, um das darunter getragene Küchenmesser vorzuzeigen.

Dies geschah in der Absicht der Mitarbeiterin zu drohen und sie zur Herausgabe von Bargeld zu veranlassen. Da letzteres aber aus tatsächlichen Gründen nicht möglich war, verließ der Tatverdächtige die Bank wieder und flüchtete in Richtung der Rohrbacher Straße, wo er schließlich von der Polizei festgenommen wurde.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, wo die zuständige Ermittlungsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann erließ und den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Verkehrsunfallflucht auf der BAB 5 – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag den 25.01.2024 kam es auf der BAB 5 in Höhe der Ortschaft Muggesturm, gegen 18:41 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Für die Unfallaufnahme mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Ein Pkw-Führer erkannte die beleuchtete Absperrung nicht und streifte den zur Absicherung aufgestellten Streifenwagen. In der Folge flüchtete er in Fahrtrichtung Norden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Tel: 0721 944840