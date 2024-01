Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Beteiligten im Jahr 2023 zeitweise liiert. Am 25.01.2024 war die Beziehung jedoch bereits beendet. Was den Verdacht der vorausgegangenen vorsätzlichen Körperverletzung zum Nachteil der jetzt Getöteten, Ende November 2023 anbelangt, hatte die junge Frau nach derzeitigem Kenntnisstand keine gerichtliche Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt.

Anlässlich der von der Geschädigten erstatteten Strafanzeige erfolgten jedoch von Seiten der Polizei neben Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen wenige Tage nach dem Vorfall im November sowie Mitte Dezember 2023 sog. Gefährderansprachen. Des Weiteren nahm die Polizei Kontakt zum Jugendamt und der Schulleitung auf. Nach hiesigen Erkenntnissen erfolgten von Seiten der Schule Maßnahmen der Kontaktbeschränkung im Schulbetrieb.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Heidelberg am Freitag 26.01.2024, Haftbefehl wegen Mordes gegen den 18-jährigen Mann erlassen. Er ist dringend verdächtig, am Donnerstag 25.01.2024 am Löwenrot-Gymnasium, eine gleichaltrige Schülerin mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt zu haben. Der Tatverdächtige, der deutscher Staatsangehöriger ist, wurde heute der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugseinrichtung verbracht.

Bereits am Donnerstag wurde der Beschuldigte im Rahmen der sofort eingeleiteten, intensiven Fahndungsmaßnahmen in Seesen (Niedersachsen) vorläufig festgenommen. Er war zunächst mit einem Fahrzeug vom Tatort in Richtung Norddeutschland geflohen. Nachdem das von dem Beschuldigten geführte Fahrzeug geortet worden war, gelang es den Polizeikräften, die Verfolgung des Beschuldigten aufzunehmen. Im Rahmen der Verfolgung des Beschuldigten, der zeitweise mit sehr hoher Geschwindigkeit vor den Polizeikräften flüchtete, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem unbeteiligten Fahrzeug, bei dem sowohl der Beschuldigte als auch der Führer des weiteren Fahrzeugs verletzt wurden. Beide wurden zunächst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

In dem vom Tatverdächtigen geführten Fahrzeug konnte ein Messer gesichert werden, bei dem es sich mutmaßlich um die Tatwaffe handelt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zum konkreten Tathergang und den Hintergründen der Tat, dauern an. Diese werden sich voraussichtlich auch auf die während der Flucht begangenen Verkehrsdelikte erstrecken.

