Mannheim (ots) – Am Mittwoch 24.01.2024 gegen 12:50 Uhr, befand sich eine 28-jährige Frau an einer Ampelanlage am Kurpfalzkreisel/Friedrichsring, als ein ebenfalls 28-jähriger Mann, der neben ihr stand, die Frau unvermittelt mit einem Messer angriff. Dabei stach der Mann auf den Kopfbereich der Frau ein, brachte sie zu Boden und stach weiter auf sie ein.

Zeugen, die auf den Angriff aufmerksam wurden, riefen um Hilfe und alarmierten die Polizei. Der Tatverdächtige ließ daraufhin von der Frau ab und entfernte sich vom Tatort. Durch das Eingreifen von Passanten konnte der 28-Jährige jedoch festgehalten und von den Polizisten festgenommen werden. Die 28-Jährige wurde durch die Tat schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht zum Berichtszeitpunkt nicht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Täter an einer psychischen Erkrankung leidet. Die Begutachtung durch einen Sachverständigen wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim veranlasst. Eine Beziehung zwischen dem Täter und der 28-Jährigen besteht nach aktuellem Ermittlungsstand nicht.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag 25. Januar 2024, dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.