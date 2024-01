Brand in Windesheim

Windesheim (ots) – 25.01.2024, 12:20 Uhr

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten

vor Ort. Nach Beendigung dieser Maßnahme soll eine Brandwache eingerichtet

werden. Das Einfamilienhaus ist aufgrund des Brandes sowie der Löscharbeiten

vorerst nicht begehbar, da Einsturzgefahr besteht.

Die Kriminalpolizei hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach

einen externen Brandgutachter beauftragt und die Obduktion der verstorbenen

Person angeregt. Die Person, die sich aus dem Haus retten konnte, befindet sich

zur Beobachtung in einem Krankenhaus in Bad Kreuznach.