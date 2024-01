Kleintransporter brennt auf A 61 vollständig aus

A 61/Zotzenheim (ots) – Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet am

25.1.2024 gegen 04:30 Uhr in der Gemarkung Zotzenheim auf der A 61 ein Ford

Transit in Brand. Das Fahrzeug mit niederländischer Zulassung war in

Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als der Wagen kurz nach dem Parkplatz

Sitzborn in Vollbrand geriet und letztendlich vollständig ausbrannte. Das

Fahrzeug war besetzt mit zwei Personen.

Zunächst wurde durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die

Richtungsfahrbahn Ludwigshafen voll gesperrt. Es entstand jedoch eine so starke

Rauchentwicklung, dass auch die Richtungsfahrbahn Koblenz kurzzeitig voll

gesperrt werden musste, bis der Brand gelöscht war. Die beiden 53- und

38-jährigen männlichen Insassen, die den Wagen noch auf dem Standstreifen zum

Stehen brachten, konnten den Ford ohne Verletzungen verlassen.

Gegen 05:20 Uhr konnte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufgehoben

werden, die Sperrung Richtung Koblenz bereits gegen 5 Uhr. Es kam durch den

bereits einsetzenden Berufsverkehr zu Staubildungen in beiden Fahrtrichtungen

über mehrere Kilometer. Die Fahrbahn ist inzwischen wieder frei.

Verkehrskontrolle mit Cannabisfund

Münster-Sarmsheim (ots)

Am 24.01.2024 gegen 23:15 Uhr führte eine Streife in Münster-Sarmsheim eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinwagen durch. Der sichtlich nervöse 22-jährige Fahrer zeigte sich bei entsprechenden Tests zwar fahrtauglich und stand nachweislich weder unter dem Einfluss von Alkohol- noch Drogen, der Grund für die Nervosität konnte jedoch rasch ermittelt werden. Aus dem Fahrzeuginnenraum war für die Beamten ein süßlicher Geruch vernehmbar, welcher den Verdacht mitgeführter Betäubungsmittel begründete. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurde die Streife unter dem Fahrersitz fündig. Hier führte der Fahrer eine geringe Menge Marihuana mit sich. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Im Rahmen einer am 25.01.2024 gegen 02:00 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in der Hitchinstraße in Bingen nahmen die kontrollierenden Beamten bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum war. Der im Anschluss durchgeführte Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Droge Kokain. Dem bereits polizeibekannten Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da es sich bei Kokain um eine sogenannte „harte Droge“ handelt, ist bei Bestätigung des Vortests durch die Blutanalyse ein behördlicher Fahrerlaubnisentzug wahrscheinlich.

Mainz – Neustadt, randalierendes Paar wirft mit

Glasflaschen

Mainz-Neustadt (ots) – Donnerstag, 25.01.2024, 02:22 Uhr

Nachdem ein Paar ein Lokal in der Frauenlobstraße nicht verlassen wollte, rief

der Wirt die Mainzer Polizei um Hilfe. Das Pärchen, ein 20-jähriger Mann und

eine 22-jährige Frau aus Mainz, verließen das Lokal zwar noch vor Eintreffen der

Polizeistreifen, warfen aber scheinbar aus Unmut über den Rauswurf mit

Glasflaschen um sich. Zu Schaden kam hierbei glücklicherweise niemand. Als die

Polizei vor Ort eintraf, flüchtete der 20-Jährige, die Frau blieb zurück und

wurde einer Kontrolle unterzogen. Nach Ende der Maßnahmen und Abrücken der

Polizei meldete sich der Wirt des Lokales erneut und teilte mit, dass der

20-Jährige nun zurückgekehrt sei und sich in der Gästetoilette eingeschlossen

habe. Dort konnte er durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert

werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben

war. Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen konnte er letztendlich wieder

auf freien Fuß gesetzt werden.

Mainz – Bretzenheim, Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Bretzenheim (ots) – Mittwoch, 24.02.2024

Am Mittwochnachmittag kam es im Zeitraum zwischen 16 -18.15 Uhr in

Mainz-Bretzenheim zum Einbruch in ein Einfamilienhaus im Libellenweg. Der oder

die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und

hebelten im rückwärtigen Bereich des Anwesens eine Terrassentür auf. Im Inneren

des Hauses wurden die Räumlichkeiten sowie das Inventar nach Geld und

Wertgegenstränden durchsucht. Eine Spurensuche vor Ort wurde durch die Mainzer

Kriminalpolizei durchgeführt. Die genaue Höhe des Diebesgutes wird derzeit noch

ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder im genannten

Zeitraum Feststellungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Haftbefehl im Hbf Mainz vollstreckt

Mainz (ots) – Am 25. Januar 2024 um 01:00 Uhr stellten Streifenbeamte der

Bundespolizei bei der Kontrolle eines 29-jährigen Somaliers im Hauptbahnhof in

Mainz fest, dass gegen diesen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen des Besitzes

kinderpornographischer Schriften vorlag. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von

573,50EUR nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 50 Tage

Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht.