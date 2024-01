Rheinzabern – Betrüger ergaunern sich hohe Geldsumme

Betrügern ist es gelungen über eine von ihnen im Internet angebotenen fingierte Tradingplattform eine hohe Geldsumme im sechsstelligen Bereich zu ergaunern. Um mit Krypto-Währungen handeln zu können, ließ sich eine Geschädigte auf die täuschend echt aussehende Plattform ein. Zur ihrer Verifizierung musste die Frau mehrere Geldbeträge überweisen. Dazu wurde sie von einem „Finanzberater“ angeleitet, der durch geschickte Gesprächsführung die Fernsteuerung über PC und Handy der Geschädigten übernahm. Die Polizei rät, sich um Vorfeld über seriöse Handelsplattformen zu informieren. Geben sie auf keinen Fall die Kontrolle über ihre digitalen Endgeräte an andere ab. Übermitteln sie keine Zugangsdaten und Passwörter. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

Lustadt – Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht vom 24.01.2024 auf den 25.01.2024 wurde durch unbekannte Täter ein in der Karl-Lehr-Straße in Lustadt befindlicher Zigarettenautomat aufgebrochen. Entwendet wurden Bargeld und Zigaretten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274/9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Germersheim – Diebstahl von Grabschmuck

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter von mehreren Gräbern auf dem Friedhof in Germersheim Grabschmuck aus Metall. Die Schadenshöhe dürfte sich ersten Einschätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich bewegen.

Mögliche Zeugen oder auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274/9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.