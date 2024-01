Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Container aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 23.01.2024 auf den 24.01.2024 wurden in der Max-von-Laue-Straße auf einem Firmengelände befindliche Container aufgebrochen. Entwendet wurden Kupferkabel. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Landau – Unverschlossene PKW angegangen – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 23.01.2024 auf den 24.01.2024 wurden aus zwei unverschlossenen PKW Gegenstände entwendet, welche in der Straße „An der Hammerschmiede“ in Landau geparkt waren. Entwendet wurden hierbei Ladekabel und Kleidungsstücke. Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden. Wie man sich vor entsprechenden Diebstählen schützen kann, kann hier nachgelesen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Landau – Falsche Handwerker – Zeugen gesucht

Am gestrigen Tage wurden bei der Polizei Landau falsche Handwerker beanzeigt, welche im Vogelsang in Landau am 23.01.2024 gegen 17:00 Uhr unterwegs waren. Hierbei verschafften sich zwei männliche Personen Zutritt zur Wohnung einer 89-Jährigen. Der Geschädigten wurde vorgegaukelt, dass man die Heizungen überprüfen müsse. Nachdem die falschen Handwerker wieder weg waren, musste die Geschädigte feststellen, dass Schmuck und Bargeld entwendet wurden. Der Wert des Diebesgutes liegt hier im dreistelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden. Wie man sich vor Trickdiebstählen aus Wohnungen schützen kann, kann hier nachgelesen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Landau – Verkehrsunfallflucht durch Transporter – Zeugen gesucht

Am 24.01.2024 musste eine 56-jährige VW-Fahrerin gegen 09:10 Uhr in Landau in der Cornichonstraße verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender Fahrer eines weißen Transporters mit Anhänger erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW VW auf. Am PKW VW entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise erlangt werden, wonach der Transporter mit einem blauen Schriftzug „IDK-GmbH“ versehen war. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Transporter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.