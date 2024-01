Ludwigshafen – betrügerischer Anruf

Am Mittwoch erhielt ein 90-jähriger Ludwigshafener einen Anruf von einer ihm unbekannten Dame, welche behauptete, dass es auf seinem Konto eine seltsame Transaktion in Höhe von 499 Euro gegeben habe. Er solle sich deshalb mit einem ihrer Experten kurzschließen. Der Angerufene fiel nicht auf die Masche herein und beendete das Gespräch. Er konnte keine verdächtigen Transaktionen auf seinen Konten feststellen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

an.

an. Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Wertsachen herauszugeben.

Wertsachen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Ludwigshafen – In Wohnung eingebrochen – 2.900 Euro Schaden

Bisher Unbekannte brachen zwischen dem 24.01.2024, 04:30 Uhr, und dem 24.01.2024, 13:30 Uhr, in eine Wohnung in der Gudrunstraße ein. Es gelang ihnen einen Fernseher und Bargeld zu stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.900 Euro.

Die Kriminalinspektion Ludwigshafen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat zur möglichen Tatzeit etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Leider muss in der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden.

Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

-Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. -Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. -Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. -Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! -Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. -Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

In Auto eingedrungen

Gegen 03:45 Uhr wurde eine 19-Jährige am 25.01.2024 durch ein lautes Geräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster blickte, sah sie zwei dunkel gekleidete Personen an ihrem Auto. Sie verständigte die Polizei. Vor Ort stellten die Polizeikräfte fest, dass die Unbekannten das Handschuhfach des Fahrzeugs durchwühlt und Münzgeld (etwa 15 Euro) gestohlen hatten.

Die Unbekannten Personen konnte die 19-Jährige wie folgt beschreiben: männlich, einer trug eine dunkle Mütze, der andere habe eine dunkle Sporttasche bei sich gehabt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Da keine Aufbruchspuren feststellbar waren, dürfte das Auto nicht abgeschlossen gewesen sein. Bitte bedenken Sie immer: Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Fahrradfahrer leicht verletzt

Beim Ausparken erfasste am Mittwochmorgen (24.01.2024), ein 83-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße einen 50-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand außerdem ein Sachschaden von mindestens 200 Euro.

Versuchter Einbruch

Am 23.01.2024, gegen 18:50 Uhr, wollten Unbekannte in eine Wohnung in der Oggersheimer Straße eindringen. Hierzu versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. Da es sich um eine Sicherheitstür handelt, scheiterten sie an ihrem Vorhaben. Wie hoch der Sachschaden an der Tür ist, wird aktuell ermittelt.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Geld aus Zigarettenautomat gestohlen

Unbekannte gingen am Mittwoch (24.01.2024) zwischen Mitternacht und 12:30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Speyerer Straße an. Um an Geld zu gelangen, beschädigten sie das Gerät und verursachten einen Schaden von rund 3.000 Euro.

Sie haben etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

