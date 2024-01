Einbruch ins Vereinsheim

Harthausen (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, 23.01.2024, auf Mittwoch, 24.01.2024, kam es wie in der vorherigen Nacht zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in Harthausen. Hierbei wurde ein Carport, sowie ein Küchenfenster aufgehebelt. Durch die unbekannten Täter wurden zahlreiche Alkoholika entwendet. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Einbruch dauern an. Wer hat in Harthausen von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Pkw-Fahrer prallt gegen Baucontainer

Kapsweyer (ots)

Am 25.01.2024, um 07:10 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe des Anwesen Nummer 29 kollidierte der 44-jährige Fahrer in Folge Unachtsamkeit ungebremst mit einem zuvor zum Wechseln abgestellten Baucontainer. Der längs zur Fahrbahn abgestellte Baucontainer wurde durch den Aufprall quer auf die Fahrbahn geschoben. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Edenkoben – Verkehrskontrolle

Innerhalb zwei Stunden musste die Polizei gestern (24.01.2024, 15 Uhr bis 17 Uhr) am „Vitaliskreisel, K6“ neun Autofahrer sanktionieren, weil sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten. Ein LKW-Fahrer erhielt ein Bußgeld, weil die Bereifung seines Fahrzeugs bereits die Abfahrgrenze überschritten hatte. Neben dem Fahrer wird bei diesem Verstoß auch der Fahrzeughalter geahndet. Weil ein weiterer Autofahrer ohne Sicherheitsgurt unterwegs war, musste er 30 Euro bezahlen. Weitere Kontrolle folgen. Die Polizei will durch die Verkehrssicherheitsarbeit eine Reduzierung der Anzahl von Verunglückten im Straßenverkehr erreichen.

Edenkoben – Kinder falsch gesichert

Bei einer Schulwegüberwachung im Kurbrunnenweg gestern Morgen (24.01.2024, 07.45 Uhr bis 08.15 Uhr) konnte bei drei Fahrzeugführern festgestellt werden, dass deren Kinder nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Sie wurden entsprechend verwarnt und aufgefordert, zukünftig für eine ordnungsgemäße Sicherung zu sorgen. Zu viele Kinder werden in Fahrzeugen falsch oder erst gar nicht angeschnallt. Jedes Jahr verunglücken deswegen eine Vielzahl an Kindern als Mitfahrer in Fahrzeugen. Selbst der teuerste Kindersitz bringt nichts, wenn die Größe falsch ist. Es gibt Kindersitze für jede Altersgruppe. Bei Fragen kann sich auch gerne an die Polizei gewandt werden.