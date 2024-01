Pkw-Fahrer unter Kokaineinfluss

Medard (ots) – 40-Jähriger fällt bei Verkehrskontrolle auf. In der Nacht zum

Donnerstag wurde der Führer eines in Spanien zugelassenen Geländewagens in der

Hauptstraße überprüft. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen

aktuellen Drogenkonsum. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, weshalb ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Den Konsum gab der Spanier gegenüber den

kontrollierenden Beamten sogar zu. Auf den Beschuldigten kommen nun erhebliche

strafrechtliche Konsequenzen zu. |pilek

Tatverdächtigenfestnahme nach Transporter-Diebstahl und anschließender Unfallflucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurde ein

44-jähriger Tatverdächtiger nach dem Diebstahl eines Kleintransporters und

anschließender Unfallflucht festgenommen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelte

es sich um einen VW Crafter, der gegen 13:45 Uhr in der Rockenhausener

Innenstadt entwendet wurde. Kurze Zeit nach der Diebstahlsmeldung wurde der

Polizei ein Verkehrsunfall auf der L 386 im Bereich des Rußmühlerhofes gemeldet.

Dort war ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich

überschlagen und war auf der Seite zum Liegen gekommen. Wie sich herausstellte,

handelte es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um den entwenden

Kleintransporter. Der Unfallverursacher flüchtete fußläufig in ein nahegelegenes

Waldstück. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der

44-jährige Tatverdächtige dann in dem Waldstück im Dickicht liegend lokalisiert

und widerstandslos festgenommen werden. Da er sich bei dem Verkehrsunfall leicht

verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Hinweisen auf

einen Drogenkonsum, wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. Der

Kleintransporter wurde bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt und musste

abgeschleppt werden. Bei den Suchmaßnahmen waren neben mehreren Streifen auch

ein Diensthund und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. |pirok

Bundespolizei vollstreckt erneut Haftbefehl auf A 6

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am 24. Januar 2024 um 23:20 Uhr wurde bei einer

polizeilichen Kontrolle eines Reisebusses auf dem Rastplatz Reissberg ein

34-jähriger Pole festgestellt. Gegen diesen bestand ein Vollstreckungshaftbefehl

aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr. Da der Mann

die Geldstrafe in Höhe von 1102,99EUR nicht bezahlen konnte, wurde er zur

Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in

Zweibrücken verbracht. Da bei der Durchsuchung des Mannes Betäubungsmittel in

Form von 3,5 Gramm Haschisch aufgefunden wurden, wurde zudem ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

eingeleitet.

Schild beschädigt und weitergefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Dienstagnachmittag informierte ein

Zeuge die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht in der Wallonenstraße. Der

59-jährige Mann beobachtete, dass ein Lkw im Einmündungsbereich zur Kirchstraße

beim Abbiegen ein Straßenschild umfuhr. Zwei Männer stiegen aus dem LKW aus,

bogen das Schild wieder gerade und fuhren weiter. Obwohl ein Schaden entstand,

kümmerte sich der verantwortliche Fahrer nicht um dessen Regulierung. Die

Polizei bittet unter der Telefonnummer 0631 369-2150 um Hinweise zu dem

Unfallfahrzeug. |pet

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 26. Januar 2024 findet das Fußballspiel

zwischen den Traditionsvereinen 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04 im

Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg statt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.

Mit knapp 48.000 Fans erwartet der Veranstalter ein ausverkauftes Stadion. Durch

die Warnstreiks der GdL wird aller Voraussicht nach eine zuverlässige An- und

Abreise der Besucherinnen und Besucher mit der Deutschen Bahn nicht möglich

sein. Sonderzüge werden ebenfalls nicht eingesetzt. Die Polizei rechnet aus

diesen Gründen mit einem außergewöhnlich hohen Verkehrsaufkommen und dadurch

bedingt mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet

Kaiserslautern. Es wird empfohlen die „Park & Ride“ Parkplätze Schweinsdell an

der Autobahnausfahrt Kaiserslautern Ost und die Parklätze im Uni-Gebiet zu

nutzen. Der Parkplatz Schweinsdell ist von der A63 über die Abfahrt Sembach zu

erreichen. Von den P&R Parkplätzen pendeln Shuttlebusse der Stadtwerke

Kaiserslautern zum Stadion und wieder zurück. Auf dem Parkplatz Schweinsdell

wird ein gesondert gekennzeichneter Bereich für die Fahrzeuge der Gästefans

geben. Der Shuttleservice startet drei Stunden vor Spielbeginn. Nähere Infos

hierzu finden Sie auf der Internetseite des 1. FCK unter

https://fck.de/de/stadion/anfahrt/. Auch auf dem Messeplatz steht, wie gewohnt,

in begrenztem Maße Parkfläche zur Verfügung.

Im Wohngebiet rund um das Stadion ist kaum Parkraum vorhanden. Daher die Bitte:

Fahren Sie nicht hoch auf den Betzenberg. Dadurch können erhebliche

Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich verhindert werden. Planen Sie für

dieses Spiel besonders viel Zeit für Ihre An- und Abreise ein. Vereinzelt kann

es zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. Das Viadukt und der Elf-Freunde-Kreisel

werden vor und nach dem Spiel für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Versuchen Sie

wenn immer möglich die Bereiche Barbarossastraße, Kantstraße, Zollamtstraße, und

Logenstraße mit Ihren Fahrzeugen zu meiden. Um Störungen frühzeitig zu erkennen

und die Verkehrswege im Blick zu haben, werden Drohen eingesetzt.

Allgemeine Informationen zu den Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem

Betzenberg finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter

https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern. Informationen zu Verkehr und

Polizeieinsatz veröffentlicht das Polizeipräsidium Westpfalz außerdem am

Spieltag unter dem Hashtag #FCKS04, auf X (vormals Twitter) unter

https://twitter.com/polizei_kl; die Nachrichten der Bundespolizei finden Sie

unter https://twitter.com/bpol_koblenz.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise,

sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. |pet