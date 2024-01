Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Folgemeldung zu: Mehrere Fahrzeuge eingeschlagen- Tatverdächtiger festgenommen

Die Vorführung des 19-Jährigen fand am Donnerstag, 25. Januar, am Amtsgericht Büdingen statt. Die zuständige Haftrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls und des schweren Diebstahls sowie dem Haftgrund der Fluchtgefahr. Der Mann kam daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

Wetterau: Zahlungsaufforderung Rundfunkbeiträge- Warnung vor aktueller Betrugsmasche!

Mehrere Wetterauer meldeten sich in den vergangenen Tagen bei der Polizei, da sie per Post ein verdächtiges Schreiben erhalten hatten. In diesem durchaus professionell aufgesetzten Brief werden die Empfänger aufgefordert, die angeblich fälligen Rundfunkbeiträge zu zahlen. In dem vorliegenden Fall belief sich die Forderung auf 55,08 Euro.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Wetterau ergaben, dass es sich um ein Fake-Schreiben handelt. Die enthaltenen Angaben, beispielsweise zur IBAN, passen nicht zum „echten“ Beitragsservice. Es handelt sich also um eine Betrugsmasche!

Empfängerinnen und Empfänger dieses Schreibens sollten genau prüfen, ob es sich um ein echtes oder ein gefälschtes Schreiben handelt. Dabei kann auch die Überlegung helfen, ob das Schreiben überraschend oder erwartungsgemäß eingetroffen ist. Wer unsicher ist, sollte vor einer Zahlung die angegebene Beitragsnummer überprüfen oder Kontakt mit dem Absender aufnehmen. Wichtig dabei ist, nicht die Kontaktdaten aus dem verdächtigen Schreiben zur Absicherung zu nutzen! Stattdessen sollten die Telefonnummern oder Emailadresse aus älteren Schreiben oder aus dem Internet herausgesucht werden. Sollten bereits Zahlungen geleistet worden sein, kann über die Bank versucht werden, die Überweisung zu stornieren. Zudem wird in diesem Fall zur Anzeigenerstattung bei der Polizei geraten. Grundsätzlich gilt: Warnungen zu möglicherweisen neuen Betrugsmaschen kann die Polizei nur veröffentlichen, wenn sie davon weiß! Daher ist es so wichtig, beim Betrugsverdacht die Polizei zu informieren!

Terrassentür aufgehebelt + BMW zerkratzt

Im Erlenring hebelten Diebe die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten es komplett. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der etwa 500 Euro hohe Schaden an der Tür entstand zwischen Mittwoch, 10. Januar, 12 Uhr, und Mittwoch, 24. Januar, 16 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel- Massenheim: BMW zerkratzt

Auf etwa 1.000 Euro wird der Schaden an einem weißen BMW geschätzt, den Unbekannte zwischen Dienstag, 23. Januar, 8 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, in der Hainstraße zerkratzten. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Gedern/ Ortenberg/ Büdingen/ Bad Nauheim: Betrüger rufen aktuell an!

Friedberg (ots)

Der Polizei sind in den letzten Stunden mehrere betrügerische Anrufe gemeldet worden. Die Kriminellen geben sich dabei als Polizeibeamte aus und berichten von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Dabei habe die Polizei bei den angeblichen Einbrechern einen Zettel mit der Anschrift der angerufenen Personen gefunden. Typisch für diese Masche werden die angerufenen Personen aufgefordert, Geld und Wertsachen „zur Sicherheit“ an einen Polizeibeamten zu übergeben. Bei den aktuellen Anrufen wird zudem eine Telefonnummer angezeigt, die der Telefonnummer der „echten“ Friedberger Polizei ähnelt.

Bei diesen Anrufern handelt es sich um Betrüger!

Geben Sie keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen! Die Polizei wird niemals Ihre Wertsachen „zur Sicherheit in Verwahrung“ nehmen!

Informieren Sie schnellstmöglich die Polizei, falls Sie bereits Geld übergeben haben!

Echzell: Schwerer Verkehrsunfall – Autofahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle

Echzell: Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung K138 / B455 / L3188 am heutigen Nachmittag (25.01.2024), um 13:45 Uhr, verstarb eine Autofahrerin.

Der Frau war ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem Opel aus Richtung Bisses kommend unterwegs. An der Kreuzung K138 / B455 / L3188 fuhr sie offenbar ungebremst auf die B455 und kollidierte dort mit einem aus Richtung Berstadt kommenden und in Richtung Bornsdorf fahrenden Daimler GLC.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist ein Sachverständiger beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Die Unfallstelle ist aktuell wegen der Unfallaufnahme, der gutachterlichen Tätigkeiten und der Aufräumarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Rundfunkwarnmeldungen informieren über die Aufhebung der Sperrung.