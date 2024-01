Eberbach/Unterdielbach/Rhein-Neckar-Kreis: PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich – Rettungskräfte im Einsatz

Eberbach/Unterdielbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Mittag gegen

13.45 Uhr kam es auf der L 524 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich

zwei Insassen verletzten. Ein 78-jähriger Daimler-Benz-Fahrer befuhr mit seiner

70-jährigen Frau die L 524 von Eberbach in Fahrtrichtung Unterdielbach, hatte

sich während der Fahrt verschluckt und kam aufgrund eines folgenden

Hustenanfalls ins Schlingern. Hierbei kam er mit der Vorderachse auf einen

Bordstein, der das Fahrzeug zum Kippen brachte. Anschließend rutschte der

Daimler eine Böschung hinab und blieb dort auf dem Dach liegen. Der 70-Jährige

konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien, während seine Frau im

Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr, des

Rettungsdienstes und der Polizei eilten zur Hilfe und begannen umgehend die

Bergung der Person und des Fahrzeugs. Die 70-Jährige sowie der gemeinsame Hund

des Ehepaares konnten kurze Zeit später aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die

70-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein

Krankenhaus gebracht, während der Hund zu einem naheliegenden Tierarzt gebracht

wurde. Während der Unfallaufnahme und der späteren Bergung des Fahrzeugs war die

Straße komplett gesperrt. An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autoscheibe eingeschlagen und Paket gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch meldete eine Frau der

Polizei, dass durch eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe auf der

Beifahrerseite ihres in der Robert-Koch-Straße geparkten Mini Coopers

eingeschlagen wurde. Sie hatte das Auto dort gegen 17:30 Uhr abgestellt und den

Schaden wenige Stunden später gegen 22:30 Uhr festgestellt. Bei einer genauen

Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs fiel ihr auf, dass das Auto durchwühlt und ein

Paket aus dem Innenraum entwendet wurde. Der Diebstahlsschaden wird auf etwas

mehr als 40 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt jetzt wegen

des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202- 288-0 zu melden.

Helmstadt-Bargen//Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der L 530

Helmstadt-Bargen (ots) – Aufgrund eines Verkehrsunfalles auf der L 530 zwischen

Epfenbach und der B 292 Helmstadt kommt es aufgrund des Einsatzes von Polizei

und Rettungskräften aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach derzeitigen

Erkenntnissen hat sich dort ein Fahrzeug überschlagen. Zum genauen Unfallhergang

und möglichen Verletzten liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ L 722: Frontalzusammenstoß auf der L 722

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ L 722 (ots) – Am heutigen Donnerstag ereignete

sich um kurz vor 8 Uhr ein Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der L 722

zwischen der BAB 61 und dem Gewerbegebiet Hockenheim-Talhaus. Nach ersten

Erkenntnissen kam es bei einem Überholmanöver eines Autos, welches aus Richtung

Speyer nach Hockenheim fuhr, zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.

Obwohl es zu einer heftigen Kollision kam, bei der an beiden Fahrzeugen die

Airbags auslösten, wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise niemand

verletzt. Derzeit besteht eine einseitige Sperrung der L 722 ab der Kreuzung zur

Talhausstraße in Fahrtrichtung Speyer.