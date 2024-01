Frankfurt – Bahnhofsviertel: Kokain am Mann führt zu weiterem Drogenfund

Frankfurt (ots) – (yi) Am Dienstag (25. Januar 2024) gegen 01.40 Uhr wurde ein

30-jähriger Mann in der Moselstraße von der Polizei kontrolliert. Bei seiner

Durchsuchung fanden die Beamten rund 2,6 Gramm Kokain.

Da der Mann seine Ausweispapiere in seinem Hotelzimmer gehabt haben soll,

begleitete ihn die Polizei dorthin. Vor der geöffneten Hotelzimmertür bemerkten

die Beamten auf einem Tisch offensichtlich Betäubungsmittel. Eine von der

Staatsanwaltschaft angeordnete Durchsuchung des Zimmers brachte rund 45 Gramm

Haschisch zum Vorschein.

Der festgenommene 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme dank Videoschutzanlage

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht zum 22. Januar 2024 versuchte ein Mann einem

27-jährigen Bad Arolser in der Taunusstraße die Halskette zu rauben. Doch er

hatte die Rechnung ohne die Aufzeichnungen der Videoschutzanlagen gemacht, die

maßgeblich zur Festnahme des Mannes beitrugen.

Gegen 00.00 Uhr riss der Täter seinem Opfer gewaltsam die Kette vom Hals, die

jedoch in beschädigtem Zustand im Besitz des Geschädigten verblieb. Dies

veranlasste den Täter zur sofortigen Flucht.

Nachdem der 27-Jährige den Vorfall unverzüglich bei der Polizei angezeigt hatte,

wurde eine Personenfahndung nach dem Langfinger eingeleitet. Diese blieb

zunächst erfolglos.

Die Videoschutzanlage lieferte jedoch entscheidende Bilder, anhand derer die Tat

erkannt und der Täter einen Tag später in den Vormittagsstunden erfolgreich

festgenommen werden konnte.

Es handelt sich um einen 24-jährigen Wohnsitzlosen, der bei seiner Festnahme

noch die Tatkleidung trug. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts

des versuchten Raubes verantworten.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Diebstahl und Körperverletzung – Gelegenheit macht Diebe

Frankfurt (ots) – (yi) In den frühen Abendstunden des 24.01.2024 bemerkte eine

Polizeistreife einen verbalen Streit zwischen einem 60-Jährigen und einem

32-Jährigen, welcher sodann in eine physische Auseinandersetzung mündete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der 32-jährige Tatverdächtige gegen

18:15 Uhr das Handy des 60-Jährigen aus dessen Jackentasche, als sich dieser auf

der Taunusstraße befand. Der Bestohlene forderte sein Mobiltelefon zurück und es

entwickelte sich ein Handgemenge. Der Geschädigte biss dem Dieb in dessen

Augenbraue und Hand, schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Die

Unachtsamkeit der beiden Streithähne nutzte ein Unbekannter, mutmaßlich der

Kompagnon des Diebes, und stahl das Handy sowie den Rucksack des 60-Jährigen. Er

flüchtete in unbekannte Richtung.

Rettungskräfte verbrachten den 32-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Bundesautobahn 661: Fahrbahn nach Unfall gesperrt

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (24.01.2024) ereignete sich auf der A661

ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde ein 43-jähriger

Autofahrer leicht verletzt. Kurzzeitig kam es zur Sperrung der Autobahn in

Richtung Egelsbach.

Gegen 19:10 Uhr befuhren ein 31-jähriger Audi-Fahrer und ein 43-jähriger

Skoda-Fahrer die linke von zwei Fahrspuren der A661 in Fahrtrichtung Egelsbach.

Kurz vor der Anschlussstelle Heddernheim bremste der Fahrer des Audi

verkehrsbedingt ab. In der Folge fuhr der hinter ihm fahrende Skoda-Fahrer auf

sein Heck auf. Durch den Aufprall kam der Skoda nach links ab und streifte die

dortige Leitplanke.

Der 31-Jährige trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Der 43-Jährige

blieb unverletzt. Beide Autofahrer kamen zunächst zur Untersuchung ins

Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Beide Pkw

wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war während der Maßnahmen an der Unfallstelle

in Richtung Egelsbach von ca. 19:10 Uhr bis ca. 19:50 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.