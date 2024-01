Verkehrskontrollen durch Polizei und Landkreis

Am Mittwoch (24.01.24) führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Lahn-Dill gemeinsam mit der Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill-Kreises mehrere Verkehrskontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Bei Kontrollstellen an den Bundesstraße 255 und 253 wurden über 20 LKW sowie zwei PKW mit Anhänger kontrolliert. Sechs dieser Fahrzeuge waren mit Gefahrgut beladen, die alle beanstandet werden mussten. Bei zwei Brummifahrern fehlte das erforderliche Beförderungspapier, drei hatten ihre Ladung falsch bzw. nicht ausreichend gesichert, zweimal waren die Versandstücke falsch geladen und bei einem Fahrer fehlte die Unterweisung im Betrieb beim Umgang mit gefährlichen Gütern. Die Experten untersagten einem Fahrer wegen des fehlenden Beförderungspapiers und einem Fahrer wegen der fehlenden Ladungssicherung die Weiterfahrt.

Die Beamten hatten ihren Blick letztlich nicht nur auf das Gefahrgut gerichtet sondern noch auf andere LKW und zwei PKW, die ebenfalls in die Kontrollstellen gerieten. Zehn Brummifahrer waren zu flott unterwegs. Der Spitzenreiter war ein 40-jähriger Fahrer aus Rheinland-Pfalz, der auf der B255 in Richtung Herborn mit gemessenen 93 km/h bei erlaubten 60 km/h unterwegs war. Abzüglich der Toleranz war er 27 Km/h zu schnell und muss nun mit einem Bußgeld von 175 Euro und einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Sechs Fahrer verstießen gegen die Sozialvorschriften, ein LKW-Fahrer sowie zwei PKW-Fahrer hatten ihre Ladung nicht gesichert. Da alle an diesem Tag kontrollierten Gefahrguttransporte beanstandet wurden, werden auch in Zukunft weitere Kontrollen mit diesem Schwerpunkt durch die Polizei durchgeführt.

Wetzlar: Außenspiegelschaden im Begegnungsverkehr

Zu einem Spiegelschaden im Begegnungsverkehr kam es Am dienstagabend (23.01.24) auf der Landstraße 3053 zwischen der Autobahnabfahrt Wetzlarer Kreuz Blasbach. Nach Angaben eine Mercedes-Fahrerin kam auf dieser Strecke in einer Kurve ein unbekannter Autofahrer entgegen. Dieser sei teilweise auf ihre Spur gekommen und die Außenspiegel stießen zusammen. Der andere Unfallbeteiligte bremste zwar kurz, fuhr dann aber doch in Richtung Hermannstein davon. Auch eine nachfolgende Autofahrerin musste offenbar dem unbekannten Fahrzeug ausweichen. Das Fahrzeug des Unbekannten war dunkelfarbig. Wer kann Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung setzen.

Ehringshausen: Weißer Kleinbus nach Unfall flüchtig

Nach einem Unfall in der Wetzlarer Straße in Ehringshausen sucht die Polizei nach einem weißen Kleinbus. Eine 52-Jährige hielt am Samstag (20.01.24) gegen 11.00 Uhr mit ihrem Opel an, um auf auf einen Parkplatz einzufahren. Ein nachfolgender unbekannter Fahrzeugführer überholte sie und touchierte ihr Fahrzeug. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 200 Euro. Hinweise auf den weißen Kleinbus mit Gießener Kennzeichen nimmt die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Wetzlar: Bargeld aus Büro gestohlen

Unbekannte brachen zwischen 19.30 uhr am Montag (22.01.24) und 07.45 Uhr am Dienstag (23.01.24) in der Hauptstraße in Steindorf in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und durchwühlte mehrere Räume. Aus einem Büro stahlen sie Bargeld in zweistelliger Höhe. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.