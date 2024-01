Marburg- Skoda massiv beschädigt

Eine aufmerksame Zeugin meldete in der vergangenen Nacht (25.01.2024) drei Unbekannte, die sich an einem Skoda in der Straße „Schloß“ zu schaffen machten. Mit einem Baseballschläger oder einem ähnlichen Gegenstand schlugen die maskierten Täter die Scheiben des grauen Skodas ein. Durch die zerstörten Scheiben schütteten sie eine stark riechende, noch unbekannte, Flüssigkeit in das Auto. Als die Unbekannten die Zeugin bemerkten, flüchteten sie. Der Schaden am Skoda wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: alle Drei waren groß, schlank und maskiert. Sie trugen dunkle Kleidung, wobei einer eine helle Hose trug. Zwei männliche Täter flüchteten in Richtung Renthof, eine Person in Richtung Oberstadt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die Täter gegen 02:45 Uhr in der Straße „Schloß“ aufgefallen? Wer hat die Unbekannten auf ihrer Flucht gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach- Jugendlicher schlägt zu

Zu einer Auseinandersetzung kam es gestern Abend (24.01.2024), um 20:00 Uhr am Marktplatz. Ein 42-Jähriger wollte die Sparkasse verlassen, als ihm eine Gruppe Jugendlicher im Eingangsbereich entgegenkam. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit einem Jugendlichen aus der Gruppe, schubste dieser den 42-Jährigen weg und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei in Gladenbach ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Tel.: (06461) 9295-0.

Unfallfluchten:

Marburg-Cappel:

Eine bislang unbekannte Autofahrerin stieß am Freitagnachmittag (19.01.2024) beim Ausparken gegen den Mitsubishi eines 54-Jährigen. Dieser saß zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto und bemerkte einen silberfarbenen Polo, der hinter seinem Auto rückwärts ausparkte. Dabei stieß der VW gegen den Mitsubishi. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, flüchtete die Fahrerin, die schulterlange, graue Haare hatte, in Richtung Kreisel. Der Schaden an der Heckstoßstange des weißen Lancer wird mit 500 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere nach einem Zeugen, der den Zusammenstoß beobachtete und im Anschluss mit der Unfallverursacherin sprach. Weitere Zeugen, die den Unfall um 16:00 Uhr auf dem Tegut-Parkplatz in der Marburger Straße mitbekommen haben oder Hinweise zu der Unfallfahrerin bzw. ihrem silbernen VW Polo geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu melden.

Marburg:

Beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter am Mittwochmorgen (24.01.2024), um 07:10 Uhr, einen entgegengesetzt der Fahrtrichtung in der Raiffeisenstraße, gegenüber des Jobcenters, abgestellten grauen Ford Puma. Die Reparatur an der vorderen rechten Stoßstange wird 1.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer und seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.