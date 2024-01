Festnahme nach Rezeptfälschung

Tatzeit: Montag, 22.01.2024, 13:09 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 16:15 Uhr

Ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus Kassel hat versucht mittels eines gefälschten Rezeptes, illegal verschreibungspflichtige Medikamente (Starke Schmerzmittel) zu erwerben. Der Vorfall ereignete sich in einer Fritzlarer Apotheke in der Straße „Am Hospital“.

Der Tatverdächtige konnte bei dem Versuch unmittelbar am Tatort durch Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Homberg vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen, der Durchsuchung seiner Wohnung, des mitgeführten Autos sowie des Tatverdächtigen selbst, konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich auch um Beweismittel, die möglicherweise mit weiteren gleichgelagerten Taten in Zusammenhang stehen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-jährige Tatverdächtige noch am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg sowie die Staatsanwaltschaft Kassel geführt.

Auseinandersetzung in Linienbus / Sachbeschädigung an Fahrerabtrennung eines Linienbuses

Tatzeit: Mittwoch, 24.01.2024, 20:31 Uhr

Ein derzeit unbekannter Täter geriet mit einem 24- jährigen Busfahrer in Streit, da sich Unstimmigkeiten mit der Nutzung einer Fahrkarte ergaben. Der Vorfall ereignete sich an einer Bushaltestelle (ZOB) in der Frühmessergasse in Spangenberg.

Als der unbekannte Täter aus dem Bus aussteigen wollte, verlangte er eine zuvor durch den Busfahrer eingezogene Fahrkarte zurück, woraufhin der Busfahrer die Herausgabe der Fahrkarte verneinte. Nach Angaben des Busfahrers soll der unbekannten Täter daraufhin versucht haben den Busfahrer anzuspucken. Außerdem schlug der unbekannte Täter mehrfach gegen eine Plexiglasscheibe die im Fahrerbereich montiert ist und zur Abtrennung des Fahrgastraums dient. Hierdurch wurde die Plexiglasscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird mit 150,- EUR angegeben.

Unmittelbar danach stieg der unbekannte Täter aus dem Bus aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 – 50 Jahre, 160 – 165 cm, kantiges Gesicht, Glatze. Er trug zum Tatzeitpunkt eine rot-braune Jacke und Jeans.

Die Ermittlungen werden durch die Polizeistation Melsungen geführt.

Hinweise bitte über Telefon 05661/7089-0.

Einbruch in Vereinsheim

Tatzeit: Montag, 22.01.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 24.01.2024, 14:30 Uhr

Unbekannten Täter sind in das Vereinsheim des Schützenvereins „Gut Ziel“ (1910 Gensungen e. V.) in der Straße „Zur Ederau“ in Felsberg-Gensungen eingebrochen.

Im annähernd gleichen Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter auch in ein Warenlager in der unmittelbaren Nähe eingebrochen.

Im vorliegenden Fall des Schützenvereins brachen die unbekannten Täter die Zugangstür zum Vereinsheim auf und verschafften sich somit unberechtigt Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich wurden sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Durch die unbekannten Täter wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Süßigkeiten entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird mit 3000,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Warenlager

Tatzeit: Dienstag, 23.01.2024, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 24.01.2024, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Warenlager für landwirtschaftliche Produkte in der Straße „Zur Ederau“ in Felsberg-Gensungen eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster des Objektes auf und gelangten so in den Innenbereich. Hier wurden Schränke und Spinde nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend wurden weitere Türen zur Lagerhalle sowie zu weiteren Büroräumlichkeiten eines Nebengebäudes aufgehebelt. Durch die unbekannten Täter wurde auch ein Tresor angegangen.

Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld im dreistelligen Bereich. Es entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.