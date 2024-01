Einbruchsversuch in Niestetal: Täter wird ertappt und flüchtet; Kripo sucht Zeugen

Niestetal / Heiligenrode

Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 18 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niestetal, bei dem der Täter bei der Tatausführung beobachtet werden konnte. Ein unbekannter Mann versuchte sich im Ginsterweg Zugang zu dem Hintereingang eines Einfamilienhauses zu verschaffen. Hierbei wurde er im Garten von dem nach Hause kommenden Bewohner ertappt. Als dieser den Täter ansprach flüchtete dieser ohne Beute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, kurze dunkle Haare, Kapuze, osteuropäisches Aussehen, trug eine helle Jacke, Jeans, dunkle Stoffhandschuhe und hatte eine helle Tüte in der Hand.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Mann schlägt Passantinnen grundlos ins Gesicht: Verwirrter Tatverdächtiger festgenommen

Kassel-Mitte:

Gleich zweimal nacheinander hat am gestrigen Mittwochmorgen ein zunächst unbekannter Mann in der Kasseler Innenstadt Passantinnen grundlos angegriffen, indem er ihnen ins Gesicht schlug. Da ein Opfer zufälligerweise einen zivilen Wachpolizisten, der zur Spurensicherung nach einem Einbruch in der Wilhelmsstraße eingesetzt war, ansprach und um Hilfe bat, gelang diesem kurze Zeit später die Festnahme des 27-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann aus Kassel machte auf die hinzugerufenen Streifen des Polizeireviers Mitte einen verwirrten Eindruck, weshalb er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wurde. Er muss sich nun wegen zweifacher Körperverletzung verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizisten berichten, hatte sich die erste Tat gegen 7:35 Uhr in der Oberen Königsstraße, Ecke Fünffensterstraße, ereignet. Eine 29-jährige Frau aus Kassel war zuvor an der Haltestelle aus einer Straßenbahn ausgestiegen, als der Mann auf sie zulief und ihr völlig unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Nur wenige Augenblicke später kam es unweit an der Straßenecke Wilhelmsstraße zu dem zweiten Angriff auf eine 18-Jährige aus Baunatal durch einen plötzlichen Schlag ins Gesicht. Während der Täter flüchtete, lief die junge Frau hilfesuchend zu einem nahegelegenen Juweliergeschäft und sprach dort zwei Männer an, bei denen es sich zufällig um eine zivile Streife des Erkennungsdienstes der Polizei handelte. Nachdem sie den Angriff geschildert hatte, machte sich der Wachpolizist auf die Suche nach dem Unbekannten, während das Opfer bei seinem Kollegen verblieb. Am Friedrichsplatz entdeckte er den Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung der 18-Jährigen zutraf und hielt ihn bis zum Eintreffen weiterer alarmierter Streifen fest. Die beiden Opfer wurden glücklicherweise nicht schwerer verletzt.

Falsche Wasserwerker: Trickdiebe entwenden Bargeld und Schmuck; Zeugen in Kassel gesucht

Kassel (Bad Wilhelmshöhe / Mitte):

Eine Seniorin aus Kassel wurde am gestrigen Mittwochnachmittag das Opfer dreister Trickdiebe.

Zwei unbekannte Männer klingelten gegen 16 Uhr an der Tür eines Hauses in der Friedrich-Naumann-Straße und gaben sich Mitarbeiter des Bauamts aus. Sie teilten mit, dass ein Wasserrohr in der Nähe geplatzt sei und sie deshalb Überprüfungen im Haus vornehmen müssten. Die Seniorin ließ die vermeintlichen Handwerker daraufhin hinein. Während einer der unbekannten Täter die Frau in der Küche ablenkte, ging der Komplize ins Obergeschoss und durchsuchte dort offenbar die Zimmer nach Wertsachen. Es wurde Bargeld, Schmuck und ein Fahrzeugbrief entwendet. Im Anschluss entfernten sich beide Männer zügig aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung. Das Opfer bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg, weshalb um Zeugenhinweise gebeten wird. Die falschen Wasserwerker werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 60 – 65 Jahre alt, etwa 1,60 – 1,70 Meter groß, Glatze, sprach mit osteuropäischem Akzent, dunkle Kleidung Täter 2: männlich, ca. 40 – 45 Jahre alt, Arbeitskleidung

Möglicherweise die gleichen Täter sind bereits gegen 13:15 Uhr in der Ulmenstraße in Kassel unterwegs gewesen. Dort wollte ein Mann unter dem Vorwand der Überprüfung von Wasserleitungen eine Wohnung betreten. Der Bewohner reagierte richtig, verweigerte dem Unbekannten den Zutritt und informierte die Polizei. Der mutmaßlich falsche Wasserwerker in diesem Fall trug eine auffällig neongelbe Arbeitsjacke.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Fällen in Kassel gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100 zu melden.