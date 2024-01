Hinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Eichenzell. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag (25.01.), gegen 7.15 Uhr, in Eichenzell mit seinem Lkw mit Anhänger die B 27 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Bronnzell und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Kurz vor Ende der linken Fahrspur vollzog der Lkw-Fahrer derzeitigen Erkenntnissen nach eine Fahrbewegung nach links, sodass der Anhänger mit der Fahrzeugfront einer Nissan-Fahrerin zusammenstieß, welche die linke Fahrspur der B 27 schräg versetzt hinter dem Lkw-Gespann in gleiche Richtung befuhr. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

30-Jährige leicht verletzt

Großenlüder. Eine 30-jährige Toyota-Fahrerin aus Hosenfeld wurde bei einem Unfall am Dienstag (23.01.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 6.50 Uhr in Großenlüder die K 112 aus Richtung Stockhausen kommend in Richtung Müs. Auf winterglatte Fahrbahn geriet sie ins Schleudern, prallte links gegen die Schutzplanke und wurde anschließend gegen den hinter ihr befindlichen 58-jährigen Ford-Fahrer geschoben. Die Toyota-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Lkw rutscht in Pkw

Großenlüder. Bei einem Unfall am Dienstag (23.01.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Eine 54-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 7.10 Uhr in Großenlüder die St.-Georg-Straße aus Richtung B 254 kommend in Fahrtrichtung Großenlüder. Aufgrund der vereisten Fahrbahn brachte sie ihr Fahrzeug zum Stillstand. Ein entgegenkommender 55-jähriger Lkw-Fahrer rutschte auf dem leichten Gefälle mit dem linken Heck in die linke Front des stehenden VWs.

Polizeistation Fulda

Polizeistation Hünfeld

HEF

Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash auf der B 27

Haunetal. Auf der B 27 kam es am Donnerstagmorgen (25.01.), gegen 7.20 Uhr, zwischen Meisenbach und Neukirchen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Derzeitigen Erkenntnissen nach stieß eine 19-jährige Opel-Fahrerin, die in Richtung Fulda unterwegs war, während des Überholvorgangs mit dem entgegenkommenden VW einer 20-jährigen Frau zusammen. Ein hinter dem VW befindlicher Kia-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Unfallgeschehen auf. Die 19-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Sie und die 20-jährige Fahrerin wurden schwer verletzt. Sie kamen – ebenso wie der leicht verletzte 25-jährige Kia-Fahrer – zur medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die B 27 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollgesperrt. Gegen 10 Uhr konnte die Fahrbahn vollständig freigegeben werden.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Dienstag (23.01.) parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Mercedes Benz gegen 7.15 Uhr auf dem quer zur Fahrbahn verlaufenden Parkplatz eines Hotels in der Hersfelder Straße. Gegen 14.45 Uhr stellte sie am Fahrzeug hinten rechts eine Beschädigung fest, die vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in die Parklücke rechts neben dem Pkw verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gesucht. Hinweise sind unter 06623-937-0 beziehungsweise online unter www.polizei.hessen.de erbeten.

Autokennzeichen gestohlen

Eiterfeld. In der Großentafter Straße im Ortsteil Leibolz stahlen Unbekannte zwischen Dienstagmittag (23.01.) und Mittwochmorgen (24.01.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-D 2261 von einem schwarzen Mercedes. Das Auto stand im Hinterhof eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Bad Salzschlirf. In der Rhönstraße stahlen Unbekannte am Dienstagabend (23.01.), zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr, eine Umhängetasche aus einem Opel Insignia. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bilanz Schleierfahndungskontrollen A 7

Fulda. Am gestrigen Mittwochabend (24.01.) führte die Polizei Osthessen bis in die Nacht hinein verdachts- und anlassunabhängige Kontrollen – sogenannte Schleierfahndungskontrollen – auf dem Parkplatz Rotkopf Ost auf der A 7 durch. Dabei unterstützten Kollegen anderer hessischer Präsidien und aus dem benachbarten Bayern. Außerdem waren der Zoll, das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und die Kontrolleinheit Vermögensabschöpfung des Regierungspräsidiums Gießen an den Maßnahmen beteiligt. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Sicherheitsbehörden ermöglicht die Feststellung sowie die sofortige qualifizierte Bearbeitung von Verstößen unterschiedlicher Bereiche und den Austausch unter den Einsatzkräften, um voneinander zu lernen.

Ziel der gemeinsamen Kontrolle der über 100 Einsatzkräfte war die Kriminalitätsbekämpfung mit den Schwerpunkten grenzüberschreitende Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität sowie die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger. Dabei geht es auch darum, den Kontrolldruck auf mögliche Täter zu erhöhen, Informationen zusammenzutragen sowie mögliche Erkenntnisse über reisende und örtliche Täter zu erhalten oder sogar zu verdichten.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 125 Fahrzeuge und 210 Personen. In fünf Fällen besteht der Verdacht, dass Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen unterwegs waren. In zwei Fahrzeugen fanden die Beamten Betäubungsmittel. Des weiteren wurden 14 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen, beispielsweise wegen fehlerhafter Ladungssicherung oder Gurtverstößen, eingeleitet. Bei der Überprüfung der Fahrzeugführer kam außerdem heraus, dass vier ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. In vier Fällen konnten behördlich gesuchte Personen angetroffen werden.

Zu zwei Festnahmen kam es um 22 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen. Dort kontrollierten die Einsatzkräften ein Fahrzeug mit zwei Insassen und fanden bei der Durchsuchung vermeintliches Diebesgut aus Drogeriemärkten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Gegen 3 Uhr wurde es hektisch auf der Kontrollstelle, als die Meldung über einen Pkw-Diebstahl im Saarland mit anschließender Flucht einging. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg in Richtung A 5, um sich an der Fahndung zu beteiligen. Gegen 3 Uhr gelang es Beamten das gestohlene Auto im Bereich Rimberg anzutreffen und zu stoppen sowie zwei tatverdächtigen Insassen festzunehmen.

„Solch eine Großkontrolle zu planen ist mit großem Aufwand verbunden. Aber die Ergebnisse zeigen: es lohnt sich“, resümiert die Einsatzleiterin Alexandra Koch, Leiterin der Polizeiautobahnstation Petersberg und ergänzt: „Zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und Steigerung der Verkehrssicherheit werden wir auch weiterhin engagiert ähnliche Kontrollen auf den osthessischen Autobahnen durchführen.“

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

!! Zeugenaufruf !!

Am Mittwoch 24.01.2024, zw. 08:30 – und 10:00 Uhr, stand ein grauer PKW Kleinwagen auf dem öffentlichen Parkplatzgelände des Klinikums in Hünfeld abgestellt. Ein nicht bekanntes Fahrzeug ist gegen die rechte hintere Beifahrerseite des geparkten PKW gefahren und hat an der hinteren Stoßstange einen deutlichen Sachschaden verursacht. Anschließend hat der Verursacher die Unfallstelle verlassen, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem verursachenden Fahrzeug und ggfls. zu dem Fahrer, bitte bei der Pst. Hünfeld unter Tel. 06652/ 9658-0 melden.