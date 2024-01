Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bei Verkaufsgeschäft Goldkette entrissen: Drei Unbekannte flohen – Neuberg/Ravolzhausen

(fg) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter im Rahmen eines vereinbarten Verkaufsgeschäfts bei einem Ehepaar in der Straße „In den Gräben“ am Mittwochabend beabsichtigt hatte, eine Goldkette unter anderem durch den Einsatz eines Pfeffersprays zu stehlen. Der Bewohner hatte die Goldkette in einem Verkaufsportal inseriert und am Mittwoch ein Treffen zum Verkauf des Schmuckstückes ausgemacht. Kurz nach 20 Uhr erschien der etwa 1,85 Meter große „Käufer“ von muskulöser Statur. Der dunkel gekleidete Mann, der etwa 25 Jahre alt war, betrat im weiteren Verlauf die Wohnung. Zwei Begleiter, die zusammen mit dem Unbekannten an der Wohnanschrift erschienen waren, durften die Innenräume nicht betreten. Unmittelbar nachdem die Wohnungstür geschlossen worden war, entriss der schwarz gekleidete Unbekannte die Goldkette aus den Händen der Bewohnerin. Es kam zum Handgemenge, bei dem der Täter auch nach den Eheleuten trat. Des Weiteren soll er auch Pfefferspray gegen den Ehemann eingesetzt haben. Letztlich zerriss das Schmuckstück und der Täter floh mit einem Teil der Kette über ein Fenster. Gemeinsam mit seinen Komplizen machte er sich aus dem Staub. Die beiden Begleiter hatten dunkle Haare und waren ebenfalls in den Zwanzigern. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

Tatverdächtiger nach Einbruch in Freibad ermittelt – Langenselbold

(cb) Nach einem Einbruch in das Freibad Langenselbold sowie die angrenzende Gastwirtschaft Anfang Juli letzten Jahres hat die Kriminalpolizei den bis dato ungelösten Fall nun aufklären können. Ein zunächst Unbekannter hatte damals eine Glasscheibe mit einem Stein eingeworfen und sich so Zutritt zu den Innenräumen der Gebäude verschafft. Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten im Zuge der Tatortaufnahme eine Blutspur des Täters am Einstieg sichern. Diese führte nunmehr zu einem 24-jährigen Tatverdächtigen, der bereits wegen anderer Straftaten in einer Justizvollzugsanstalt sitzt. Auf ihn kommt nun zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls zu.

Unbekannter wirft „Paintballgranate“ in Garage: 29-Jähriger erleidet Knalltrauma – Gründau

(cb) Ein 29-jähriger Mann befand sich am Mittwochnachmittag in seiner offenstehenden Garage im Büdinger Weg (10er Hausnummern), als eine unbekannte Person vermutlich eine sogenannte „Paintballgranate“ (Explosionswirkung in etwa der eines größeren Böllers) in die Garage warf und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Der Garagenbesitzer konnte noch rechtzeitig aus der Garage fliehen, bevor diese detonierte, er erlitt hierbei jedoch ein Knalltrauma. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

Leerstehendes Einfamilienhaus ausgebrannt – Freigericht

(cb) Der Schaden, welcher bei einem Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Ziegelstraße (einstellige Hausnummern) am Mittwochabend entstand, wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Das Feuer brach gegen 19.30 Uhr im Erdgeschoss aus und breitete sich über alle Etagen bis in das Dach aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die danebenstehenden Häuser verhindert werden. Beamte des Fachkommissariates haben die Ermittlungen bezüglich der noch unklaren Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Wohnungseinbrecher auf seiner Flucht durch Polizei geschnappt – Linsengericht

(cb) In der Nacht zum Donnerstag gelangte ein Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Urgasse (20er Hausnummern) und nahm dort Schmuck und Bargeld mit. Ein aufmerksamer Nachbar wurde auf den Straftäter aufmerksam und informierte die Polizei. Die herbeigeeilten Beamten konnten den mutmaßlichen Dieb nach kurzer Flucht zu Fuß vorläufig festnehmen. Bei dem 29-jährigen Tatverdächtigen aus dem Wetteraukreis konnten die Polizisten neben dem geklauten Schmuck und dem Bargeld auch ein Pfefferspray auffinden. Anschließend wurde der Mann unter anderem wegen einer erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Station genommen. Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu.

Zeugensuche nach Sprengung von Geldautomat – Wächtersbach

(fg) Nach einer Geldautomatensprengung am frühen Donnerstagmorgen in einer Bankfiliale am Lindenplatz hat die Polizei mit einem Großaufgebot die Fahndung nach den bislang flüchtigen Tätern aufgenommen. Nach bisherigen Informationen soll es sich um ein Trio handeln, das in einem dunklen Auto, an dem offenbar ausländische Kennzeichen angebracht waren, geflüchtet ist. Zeugen hatten gegen 1.15 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei informiert. Anschließend seien mindestens drei dunkel gekleidete Personen aus der Bank geflüchtet und mit dem Fluchtfahrzeug in Richtung Bahnhofstraße davongefahren. Ob die Unbekannten Bargeld entwenden konnten und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die umfangreichen Ermittlungen hierzu laufen derzeit. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Auto prallte gegen Baum: Eine Person schwerverletzt – Bundesstraße 44 / Neu-Isenburg

(cb) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 44 in Fahrtrichtung Neu-Isenburg ereignete. Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 19-jährige Fahrerin, gegen 21.20 Uhr, in ihrem grauen Audi die linke von zwei Fahrspuren. Bei einem Fahrspurwechsel übersah sie vermutlich einen blauen Dacia, welcher sich auf der rechten Spur befand. Es kam zum Zusammenstoß. Durch diesen kam der Dacia von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 58-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Schwerverletzt kam der Heusenstammer in ein nahegelegenes Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 8.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Rufnummer 06102 2902-0.