Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Königstein, Ölmühlweg, 24.01.2024, 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr

(pl)Am Mittwoch wurde in einem Mehrfamilienhaus im Ölmühlweg in Königstein eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr die Tür der betroffenen Wohnung auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten diverse Schmuckstücke, Uhren sowie Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Fahrräder aus Kellerräumen entwendet, Oberursel, Erich-Ollenhauer-Straße, 23.01.2024 bis 24.01.2024, 07.45 Uhr

(pl)In den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Ollenhauer-Straße in Oberursel waren zwischen Dienstag und Mittwoch Fahrraddiebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Keller, brachen dort zehn Kellerabteile auf und ließen hieraus zwei Pedelecs von „Rotwild“ sowie „Cube“ mitgehen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Rüttelplatte gestohlen,

Königstein, Auf dem Hardtberg, 14.12.2024, 10.00 Uhr bis 24.01.2024, 08.00 Uhr

(pl)Innerhalb der vergangenen Wochen wurde von einer Baustelle in der Straße „Auf dem Hardtberg“ in Königstein eine Rüttelplatte gestohlen. Die Täter betraten das umzäunte Baustellengelände und entwendeten die Baumaschine im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Baum fällt auf Pkw – Fahrerin leichtverletzt, Bad Homburg, B 456, Mittwoch, 24.01.2024, 09:45 Uhr

(he)Gestern kam es auf der B456 im Bereich der Saalburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Baum auf einen fahrenden Pkw fiel. Glücklicherweise wurde die Fahrerin den derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht schwerwiegend verletzt. Gegen 09:45 Uhr war die 25-Jährige mit ihrem Pkw aus Richtung Saalburg kommend, in Richtung Bad Homburg unterwegs, als circa 200 Meter vor der sogenannten Horexkurve plötzlich ein Baum auf die Straße fiel. Dieser traf den Pkw im Heckbereich, wodurch das Fahrzeug völlig außer Kontrolle geriet, sich überschlug und schlussendlich circa vier Meter von der Straße entfernt im Graben auf dem Dach zum Liegen kam. Eine erste Untersuchung vor Ort ergab, dass die Pkw-Fahrerin augenscheinlich keine schwereren Verletzungen davongetragen hatte. Die junge Frau wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 11:30 Uhr war die Unfallstelle wieder vollständig geräumt und die zwischenzeitliche Sperrung der Strecke konnte aufgehoben werden.

Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Oberursel, Oberhöchstadter Straße, 24.01.2024, 08.55 Uhr

(pl)Eine 43-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochmorgen in der Oberhöchstadter Straße beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Die Fußgängerin überquerte gegen 08.55 Uhr auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn, als sie von dem Pkw eines 61-jährigen Autofahrers erfasst wurde. Hierbei erlitt die 43-Jährige Verletzungen, aufgrund derer sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Pkw kollidiert mit Supermarktgebäude, Glashütten, Dornsweg, Donnerstag, 25.01.2024, 12:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag ist eine Seniorin in Glashütten infolge eines Fahrfehlers gegen den Eingangsbereich eines Supermarktes gefahren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gegen 12:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über ein Fahrzeug, welches im Dornsweg in die Glasfront eines Einkaufsmarktes gefahren sei. Vorort wurde die gemeldete Situation festgestellt. Die 82-jährige Fahrerin der Mercedes E-Klasse war unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge betätigte die Seniorin beim Einparken versehentlich das Gaspedal und fuhr in der Folge gegen das Supermarktgebäude. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.