Wiesbaden: Die Polizei-News

Raub auf Kiosk gescheitert,

Wiesbaden, Adlerstraße, 25.01.2024, 00.35 Uhr,

(pl)In der Adlerstraße kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem versuchten

Raub auf einen Kiosk. Gegen 00.35 Uhr betraten zwei mit einer Schusswaffe und

einer Axt bewaffnete Männer den Kiosk und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Als dieser Aufforderung jedoch nicht direkt nachgekommen wurde, ergriff das Duo

unverrichteter Dinge die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung nach den Räubern

verlief bislang ohne Erfolg. Einer der Täter wurde als ca. 25 Jahre alt,

hellhäutig, mit einer kräftigen Statur und leichten X-Beinen beschrieben. Er sei

mit einer schwarzen Steppjacke mit aufgesetzter Kapuze, einem schwarzen

Pullover, einer schwarzen Jogginghose mit einem roten Streifen, schwarzen

Sneakers und einem schwarzen bis unter die Augen gezogenen Halswärmer bekleidet

gewesen. Der Komplize sei ca. 25 Jahre alt, hellhäutig sowie schlank gewesen und

habe eine dunkelblaue dünne Jacke, eine schwarze Jogginghose, helle Sneakers,

eine schwarze Kappe sowie einen schwarzen bis unter die Augen gezogenen

Halswärmer getragen. Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zu verdächtigen

Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Dahlienweg, 24.01.2024,

10.30 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Mittwochs wurde ein Wohnhaus im Dahlienweg von Einbrechern

heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 10.30 Uhr und 19.00 Uhr die

Terrassentürscheibe des Hauses ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu

verschaffen. Im Anschluss durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen und

erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden,

Wiesbaden, 23.01.2024, 18.00 Uhr bis 25.01.2024, 06.00 Uhr,

(pl)Rund um den Mittwoch hat die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung der

Hessischen Bereitschaftspolizei im Stadtbereich mehrere Kontrollen durchgeführt.

Los ging es in der Nacht zum Mittwoch mit einer Kontrollstelle in der Mainzer

Straße. Dort wurden innerhalb von knapp 1,5 Stunden 14 Fahrzeuge sowie 21

Personen kontrolliert und erfreulicherweise keine Straftaten oder

Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr am Mittwoch

legten die Schutzmänner und Schutzfrauen der Wiesbadener Reviere den Fokus auf

die Schulwegsicherung und führten in diesem Zusammenhang etliche Gespräche mit

Bürgerinnen und Bürgern. Darüber hinaus wurden zwei Ordnungswidrigkeiten

geahndet. Bei zwei Verkehrskontrollen in der Ludwig-Erhardt-Straße sowie auf der

B455 wurden im Laufe des Tages insgesamt 195 Fahrzeuge mit überhöhter

Geschwindigkeit gemessen. Trauriger Spitzenreiter war ein Audi S3, welcher sich

auf einer Probefahrt befand und die B455 bei erlaubten 70 km/h mit 120 km/h

befuhr. Die am Steuer sitzende Person erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320

Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. In den Abendstunden des Mittwochs

waren Polizeikräfte vorrangig im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben,

sowie im Innenstadtbereich unterwegs. Hierbei fanden die Beamtinnen und Beamten

beim Einkaufszentrum eine größere Menge Betäubungsmittel samt Feinwaage auf. In

der Helenenstraße gelang es den Polizeikräften einen 20-jährigen Mann

festzunehmen, der unter Verdacht steht, im dortigen Bereich mit Drogen gehandelt

zu haben. Im weiteren Verlauf aufgefundenes Marihuana wurde sichergestellt. Bei

der Kontrolle eines 38-jährigen E-Scooterfahrers auf dem Platz der Deutschen

Einheit stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Darüber

hinaus war er berauscht mit dem Fahrzeug unterwegs. In der Nacht zum Donnerstag

wurde dann auf der Theodor-Heuss-Brücke eine Kontrollstelle eingerichtet. Hier

wurden keine Verstöße festgestellt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Baumaterialien entwendet,

Eltville-Hattenheim, Lehnstraße, Dienstag, 23.01.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch,

24.01.2024, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Diebe eine Baustelle im

Eltviller Ortsteil Hattenheim heimgesucht. Ihr Ziel waren Baumaterialen. Am

Mittwochmorgen stellten Verantwortliche der Baustelle in der Lehnstraße fest,

dass gleich 16 Schalungen für Betonarbeiten vom Gelände entwendet worden waren.

Aufgrund der Größe des Diebesguts müssen die Täter ein entsprechendes

Transportfahrzeug genutzt haben. Der Wert der Baumaterialien bewegt sich um die

15.000 Euro.

Verdächtige Beobachtungen rund um die Baustelle werden von der Polizeistation

Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Taunusstein-Neuhof, Ziegelhüttenweg, Dienstag, 23.01.2024, 20:00 Uhr bis

Mittwoch, 24.01.2024, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch knackten Unbekannte in Taunusstein-Neuhof einen

Zigarettenautomaten. Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt begaben

sich die Täter zu dem Automaten im Ziegelhüttenweg, öffneten diesen mit einem

Hebelwerkzeug und nahmen daraus Zigaretten und Bargeld an sich. Mit der Beute

suchten sie anschließend das Weite. An wie viele Zigaretten sie letztlich

gelangten ist zurzeit noch unklar.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet, B 260, Heidenrod-Kemel

/ Holzhausen an der Haide, Donnerstag, 25.01.2024, 01:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag kam ein betrunkener Mann mit seinem Pkw bei

Heidenrod von der Straße ab, verunfallte und flüchtete zunächst. Wenig später

konnte er von der Polizei festgenommen werden. Um 01:50 Uhr beobachtete ein

Zeuge wie ein Mercedes beim Befahren der B 260 zwischen Kemel und Holzhausen an

der Haide in einer langgezogenen S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit

einem Baum und zwei Leitpfosten zusammenstieß und anschließend einfach

weiterfuhr. Der aufmerksame Zeuge unterrichtete die Polizei und verfolgte das

Unfallfahrzeug bis zur Halteranschrift. Dort trafen die Beamten auf den 29 Jahre

alten Fahrer und seinen ein Jahr älteren Beifahrer sowie das stark beschädigte

Fahrzeug. Die beiden leichtverletzten Männer wurden vor Ort von einer

Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Schnell wurde klar, dass der Fahrer

unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war – ein Test zeigte einen Wert von 1,7

Promille an. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde der 29-jährige Fahrer zur

Dienststelle gebracht, bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein

Führerschein sichergestellt. In der Zwischenzeit konnte der Unfallort

verifiziert und der beschädigte Baum und die Pfosten festgestellt werden. Der

Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht

verantworten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Auto im Gegenverkehr gestreift und geflüchtet, Bundesstraße 275, zwischen

Waldems-Bermbach und Waldems-Esch, Dienstag, 23.01.2024, 08:35 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Dienstagmorgen nach einem

weißen Transporter der Marke Ford sowie dessen Fahrer oder Fahrerin. Das

Fahrzeug soll gegen 08:35 Uhr auf der B 275 in einer Kurve zwischen den

Abfahrten Bermbach und Esch einen Merecdes EQV 300 am Außenspiegel gestreift

haben. Zuvor sei der Transporter zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen. Im

Anschluss sei die unbekannte Person, ohne den erforderlichen Pflichten

nachzukommen, in Richtung Idstein davongefahren.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Transporter

machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 / -18.