Bergstrasse

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Am Mittwoch (24.01.) um 11:57 Uhr kam es in der

Ludwigstraße in Wald-Michelbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit

Personenschaden. Hierbei bog ein blauer PKW vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes

in Wald-Michelbach nach links in die Ludwigstraße ein und übersah dabei eine

querende Fußgängerin. Die 65-jährige Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht

verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus

verbracht. Der Fahrer des blauen PKW entfernte sich daraufhin von der

Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben

können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der

Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Bensheim: Kripo findet Waffen bei Durchsuchung

Bensheim (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz durchsuchten Beamte des Kommissariats 10 der Heppenheimer

Kriminalpolizei am Dienstag (23.01.), mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt erlassenem richterlichen Beschluss, die Wohnräume eines 33 Jahre alten

Mannes und einer 28 Jahre alten Frau aus Bensheim.

Die Polizisten fanden hierbei Waffen sowie Substanzen, die nach derzeitigem

Ermittlungsstand unter das Doping- bzw. Arneimittelgesetz fallen. Unter den

sichergestellten Waffen befand sich unter anderem eine Armbrust mit mehreren

Pfeilen, ein täuschend echt aussehendes Luftdruckgewehr mit Schalldämpfer und

Zielfernrohr und eine ebensolche Kurzwaffe.

Die Frau und der Mann, gegen den seit mehreren Jahren bereits ein

rechtskräftiges Waffenbesitzverbot besteht, wurden nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und werden sich nun unter

anderem in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu

verantworten haben.

geparkter PKW angefahren / Verursacher flüchtig

Heppenheim (ots) – Im Zeitraum vom Dienstag (23.01.2024) bis Donnerstag

(25.01.2024) wurde in der Zwengerstraße in Heppenheim ein geparkter grauer

Renault Clio am hinteren Stoßfänger beschädigt. Das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß

am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der

Fremdschaden lässt sich auf ca. 1000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf

der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Kriminelle dringen in Büroräume ein / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Gleich zwei Mal verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum

Mittwoch (24.01.) gewaltsam Zugang zu Büroräumlichkeiten in der

Mina-Rees-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste

über die Haupteingangstür in das Gebäude. Dort hebelten sie im ersten

Obergeschoss gewaltsam die Eingangstür der Büroräumlichkeiten auf und

durchsuchten dort mehrere Räume. Sie öffneten Schränke und Schubladen und

hebelten Spinde auf. Ob die Kriminellen etwas erbeuten konnten, ist noch nicht

abschließend geklärt. Auch im zweiten Geschoss hebelten die bislang unbekannten

Täter gewaltsam die Eingangstür zu einer Arztpraxis auf. Nachdem sie die

Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut absuchten, einen Laptop und Bargeld

entwendeten, ergriffen sie unbemerkt und unerkannt die Flucht. Ersten

Schätzungen zufolge entstand ein Schaden über mehrere Tausend Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem

mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Verstöße bei Gaststättenkontrollen/Barbetreiber mit scharfer Schusswaffe-Drogen und Potenzmittel beschlagnahmt

Einsatzkräfte der Polizeistationen Groß-Gerau und Rüsselsheim haben am Mittwoch (24.01.), zwischen 18.00 und 2.00 Uhr, gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Zolls und des Finanzamts sechs Lokale im Stadtgebiet kontrolliert und mehrere Verstöße registriert.

In einer Bar konnte in der Jacke des Betreiber ein scharfe Schusswaffe mit eingeführtem Magazin und 4 Schuss des Kalibers 9 mm aufgefunden und beschlagnahmt werden. Eine Erlaubnis zum Führen der Waffe konnte der Mann nicht vorweisen. Weiterhin konnten in einem abgeschlossenen Zimmer des Lokals drei betriebsbereite, nicht zugelassene Spielautomaten sichergestellt werden. Den Betreiber erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

In einem weiteren überprüften Lokal wurden von den Ordnungshüter bei zwei Personen geringe Mengen Kokain und Marihuana aufgefunden. Zudem konnte eine Beschäftigte angetroffen werden, die ohne Arbeitsvisum der Arbeit nachging. Es wurden entsprechende Anzeigen erstattet.

In einer Gaststätte fanden die Kontrolleure hinter dem Tresen zwei Packungen eines Potenzmittels. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Arzneimitteln ein. In einem der dortigen Spielautomaten war unerlaubterweise zudem die Spielerkarte dauerhaft eingesteckt.

In fast allen Lokalitäten war eine Videoüberwachung existent, jedoch gab es hierzu keine Kennzeichnung am Eingang. Dies stellt einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung dar und zieht entsprechende Ermittlungsverfahren für die Verantwortlichen nach sich.

Insgesamt konnten in der Kontrollzeit fünf Verstöße gegen den Glücksspielstaatsvertrag festgestellt werden. In einem Lokal wurde außerdem eine Strafanzeige wegen Verdachts des illegalen Glückspiels erstattet.

Büttelborn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Auf ein Wohnhaus in der Ringstraße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (23.01.), 16.00 Uhr und Mittwochmorgen (24.01.), 8.30 Uhr, abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rüsselsheim: Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau

Ein 14 bis 20 Jahre Jahre alter Mann hat sich am Mittwochmorgen (24.01.), gegen 7.30 Uhr, in der Rheinstraße vor einer 18 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos. Der Mann ist schlank und hat ein schmales Gesicht. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06142/6960 an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10).

Gernsheim/Klein-Rohrheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

In der Claus-Kroenke-Straße brachen am Mittwoch (24.01.), in der Zeit zwischen 18.15 und 20.00 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über eine Tür Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend Schmuck und Geld.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden.