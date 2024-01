Weisenheim am Berg, Herxheim am Berg: Vollsperrung der L522 wegen gravierenden Frostschäden

Weisenheim am Berg / Herxheim am Berg – Wegen gravierender Forstschäden ist die L522 zwischen Weisenheim am Berg und Herxheim am Berg am heutigen Donnerstag, 25. Januar 2024, voll gesperrt worden. Das teilt das Verkehrsreferat der Kreisverwaltung mit.

Der Frost und das nun folgende Tauwetter haben für gravierende Schäden am Asphalt gesorgt. Größere Brocken brechen aus der Fahrbahndecke und hinterlassen tiefe, teils großflächige Schlaglöcher. Autofahrer weichen den erheblichen Schadstellen über die Grünflächen am Fahrbahnrand aus. Eine vorläufige Reparatur und dazu eine Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde waren nicht erfolgreich.

Daher hat die Straßenmeisterei Grünstadt die Strecke aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Ein Vororttermin am Freitag, 26. Januar, soll der Abstimmung zum weiteren Vorgehen dienen.