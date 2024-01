Fahrt unter Drogeneinfluss

Kandel (ots) – Am 13.01.2024 gegen 11 Uhr wurde ein 31-jähriger Autofahrer in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten den Verdacht gewinnen, dass der Fahrer des VW Golfs unter Drogeneinfluss stehen könnte. Die Fahrt wurde beendet und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Schwerverkehr im Visier

Germersheim (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 wurden in der Hamburger Str. Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt hatten acht LKW-Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt. Dazu kamen vier LKW-Fahrer mit dem Handy am Ohr.

Einen 53-jährigen „Brummifahrer“ traf es besonders hart. Er hatte keine erforderliche Fahrerlaubnis für sein 26 t schweres Gefährt und muss sich nun in einem Strafverfahren dafür verantworten.

Einbruch in Wohnhaus

Bellheim (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 zw. 09.30-19.50 Uhr, kam es zu einem Einbruch. Im Kurt-Schumacher-Ring wurde ein Wohnhaus angegangen. Die Diebe gelangten über ein Fenster in das Objekt. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/287-3002 entgegen.