Lange fristeten sachliche und schmucklose Fliesen ihr Dasein in Sanitärräumen. Doch sowohl Badezimmer als auch andere Wohnbereiche sind inzwischen mehr als funktional.

Durch die Ausgestaltung von Wänden und Böden mit unterschiedlichen Fliesendesigns entstehen individuelle Raumwirkungen, auch mit praktischen Vorteilen und ohne die früher kühle Ausstrahlung des Materials.

Formen und Farben für Fliesen im Badezimmer

Wandfliesen bilden im Badezimmer oder Gäste-WC einen Feuchtigkeitsschutz für das Mauerwerk. Bodenfliesen sind gleichzeitig eine hygienische Lösung für den Raum. Beides gestaltet den Raum durch geschickte Planung von Formen und Farben mit den Experten von Fliesen-Raumdesign zu einer Wohlfühloase. Sogar Nischenbäder sehen damit weniger kantig und insgesamt weiter aus.

Raumgröße durch Designkombinationen optisch beeinflussen

Bordüren trennen an der Badezimmerwand einen unteren Bereich mit großen Fliesen von einem oberen Bereich mit kleineren Fliesen. Weiß in Hochglanz oder Anthrazit in Matt sind schöne Kontraste. Durch die Anordnung großer Fliesen auf dem Boden sowie die Auswahl einer geschickten Verlegerichtung wird der Raum optisch gestreckt oder geweitet. Die Bordüre aus Mosaikfliesen an der Wand lässt hohe Bäder weniger verloren, sondern kuschelig klein wirken.

Fliesenbilder für besondere Akzente in Küche und Esszimmer

Dekorierte Fliesen sind aus früheren Trends vor allem aus der Küche bekannt. Sie eignen sich inzwischen ebenso für ein gefliestes Wandbild im Esszimmer. Motive mit Kaffeebohnen, blau-weiße Fliesenbilder von niederländischen Windmühlen oder Chili- und Wassermotive sind beliebt.

Für Küche und Esszimmer gilt zudem, dass die Hauptfarbe möglichst hell sein soll.

Bodenlösungen für ruhige oder lebendige Raumoptik

Fliesen in Holzoptik können als Küchen- und Esszimmerboden verlegt werden. Je kleiner der Wohnraum, desto ruhiger entsteht ein Verlegebild mit großen Fliesen ohne versetzte Muster. Große Räume erlauben durchaus unruhige Dekore wie Holzoptik mit Ästen. Dadurch wird die Fläche mit Leben statt Langeweile erfüllt.

Bodenfliesen im Wohnzimmer über der Fußbodenheizung

Ein Vorteil von Bodenfliesen ist die gute Wärmeleit- und -speicherfähigkeit. Im Wohnzimmer sorgen sie dadurch für warme Füße, selbst dann, wenn die Fußbodenheizung längst abgeschaltet ist. Beliebte Bodendekore sind helle Holzoptik als Laminat-Imitat, Betonoptik zu weißen und grauen Einrichtungen oder zweifarbige Verlegungen für Retroeinrichtungen.

Extravaganz durch 3D-Fliesenformen für Wohnzimmer oder Gästezimmer

Durch moderne Herstellungsverfahren bieten sich 3D-Fliesen in Ziegeloptik an. Sie lassen die gefliesten Wände wie roh gemauert aussehen.

Als Teil einer von vier Wänden lockert die Ziegelwand vor allem in großen Wohnzimmern die Raumgröße auf. Kleine Räume wie ein Gästezimmer sehen mit einer komplett durchgefliesten Ziegelwand wie ein Stück Neubau im Industrial Style mit Wohlfühleinrichtung aus.

Flure durch Verlegemuster optisch vergrößern

Die Fugen zwischen Fliesen haben einen starken Einfluss auf die Raumoptik. Fußböden in Holzoptik sehen zum Beispiel durch den Fischgrätverband wie echtes Parkett aus. Der Diagonalverband braucht mehr Fliesen, eignet sich aber vorzüglich für einen weniger geradlinigen Wandabschluss. Durch Längs- oder Querverlegung erscheint zum Beispiel ein langer Flur kürzer und eine kurze Küche länger.

Fliesen auf der Terrasse: wetterfeste Alternative

Geflieste Terrassen sind wetterfest und pflegeleicht.

Beliebte Verlegevarianten für draußen sind der aufwändige römische Verband oder der ähnlich abwechslungsreiche Bahnenverband. Eine Natursteinoptik entsteht mit Fliesen in schwarzer oder grauer Steinfarbe, durch Verlegen im Polygonalverband. Ein Klassiker für Puristen ist auf der Terrasse der klassische Kreuzverband, gerne mit bunten Fliesen in Farbverläufen.

Gewerberäume mit Fliesen optisch in Wohlfühlbereiche verwandeln

Geschickt kombinierte Fliesen in Gewerberäumen sind optische Highlights und technisch eine langlebige Raumlösung. Mit den vorigen Tipps für Wohnbereiche sind große Konferenzräume einladende Orte der Zusammenkunft. Die Wand- und/oder Bodengestaltung erspart gleichzeitig Renovierungsaufwand.

Denn Fliesen sind deutlich langlebiger als Tapeten oder Wandanstriche.

Fazit

Fliesen heutiger Machart tauschen ihre kühle und sachliche Ausstrahlung gegen vielfältige Designs für warm wirkende, harmonisch gestaltete Wohnräume. Farbe, Oberflächenglanz und Verlegemuster wirken sich stark auf die optische Raumwirkung aus.

Ihre keramische Beschaffenheit ist den vielfältigen Dekoren kaum anzusehen.