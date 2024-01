Autofahrer unter Cannabis-Einfluss unterwegs

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Dienstag 23.01.2024, kontrollierten Polizeikräfte in der Mannheimer Straße den 24-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Im Rahmen der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf eine drogenbedingte Beeinflussung des Fahrzeugführers. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC. Der 24-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am 23.01.2024 gegen 21 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 51-jährigen Autofahrer in der Marienstraße. Anlässlich der Kontrolle konnten die Beamten Hinweise auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellen. Der durchgeführte Urintest bestätigte des Verdacht, dieser verlief positiv auf Kokain. Dem Fahrer wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Da der 51-Jährige bereits in der Vergangenheit schon fünfmal unter dem Einfluss von Drogen kontrolliert wurde, stellten die Polizeibeamten sein Auto sicher. Gegen den unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der Führerschein sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt und gegen den Fahrer kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Handy gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte stahlen einer 48-Jährigen am 23.01.2023 gegen 11:30 Uhr, ihr Handy aus der Jackentasche. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich in einem Discounter in der Bismarckstraße befunden. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter

www.polizei-beratung.de .

Küchenbrand im Weißdornhag

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 gegen 13 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Weißdornhag zu einem Küchenbrand. Durch den Brand kam es in der gesamten Wohnung zu Schäden, u.a. durch Rußablagerungen. Das Feuer griff nicht auf andere Wohnungen über.

Die beiden Bewohner der Wohnung, eine 73-Jährige sowie ein 82-Jähriger, mussten wegen einer Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

In Gleisbett gefahren

Ludwigshafen (ots) – Eine 50-Jährige befuhr am 23.01.2024 gegen 18:40 Uhr, mit ihrem Auto den Paul-Kleefoot-Platz und wollte in die Bleichstraße abbiegen. Statt jedoch auf die Fahrbahn, bog sie auf das parallel zur Straße verlaufende, in Pflastersteine eingelassene, Straßenbahn-Gleisbett ab. Hier fuhr sie sich fest und beschädigte sowohl ihr Fahrzeug als auch die Gleise.

Insgesamt wird der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Während der Fahrzeugbergung mit einem Kran musste die Bleichstraße für den Verkehr gesperrt werden.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 23.01.2024 um 20 Uhr, kam es in der Schützenstraße zu einem Unfall. Eine 59-Jährige war beim Rückwärtsausparken gegen ein geparktes Auto gefahren. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Die 59-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht und ihr dort eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Unfallverursacherin überprüfen.

Gaststättenkontrollen in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots) – Am Abend des 23.01.2024 führten Polizeikräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen (KVD) Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch.

Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität, die Bekämpfung illegalen Glücksspiels sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden 65 Personen und 6 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei erfassten die Polizeikräfte zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zwei Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels.

Neben Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik sowie Mitarbeitende der Stadt Ludwigshafen und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Abteilung Glücksspiel eingesetzt.