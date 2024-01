Schwächeanfall führt zu Unfall

Mutterstadt (ots) – Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache eine 69-jährige Pkw-Fahrerin am Dienstagmittag in der Erlenstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Trotz offenbar geringer Geschwindigkeit kam die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte dann mit einem geparkten Pkw.

Dieser Pkw wurde dann noch auf einen dahinter geparkten Pkw geschoben, an dem jedoch kein Schaden entstand. Da die 69-jährige vor Ort über Schmerzen in der Brust klagte, wurde sie zu weiteren medizinischen Versorgung ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Brand auf Bauhofgelände

Neuhofen (ots) – Am frühen Morgen des 13.01.2024 kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände des Bauhofes in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen. Ein 52-jähriger Mitarbeiter des Bauhofes wurde hierbei schwer verletzt und mit Brandverletzungen und Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Der Brandort wurde am 18.01.2024 durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersucht. Die bisherigen Erkenntnisse sprechen dafür, dass der Brand durch Arbeiten mit einem Trennschleifer durch den 52-Jährigen verursacht wurde.

Einbrüche in Vereinsheime in Harthausen und Römerberg

Römerberg/Harthausen (ots) – Im Tatzeitraum vom Montag 22.01.2024 um 18 Uhr auf Dienstag 23.01.2024 zur Mittagszeit, kam es zu zwei Einbrüchen in Vereinsheime im Dienstgebiet. Bei einem Vereinsgelände in Harthausen wurde das Fenster zur Küche aufgehebelt und mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.1.000€.

Im gleichen Zeitraum verschafften sich Täter Zugang zu einem Vereinsheim An der großen Hohl in Römerberg-Berghausen und durchsuchten mehrere Schränke. Hier wurden mehrere hochwertige Musikinstrumente im Gesamtwert von 20.150€ entwendet. Es entstand Sachschaden von 3.500€.

Wer hat nahe dem Pfälzerwaldverein Harthausen oder Musikverein Berghausen Beobachtungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .