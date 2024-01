Verschlossener Tresor gefunden – Eigentümer gesucht (Foto)

Speyer (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 gegen 10:15 Uhr wurde ein ca. 50 cm hoher Tresor im Bereich der Industriestraße in Speyer aufgefunden. Der Tresor ist mittels elektronischem Zahlenschloss verschlossen und dürfte aus einer Straftat stammen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte zum Inhalt des Tresors, sowie seiner Herkunft vor. Wer kennt den Tresor und kann Hinweise zu seiner Herkunft geben?

Absperrung aufgrund beschädigter Gasleitung

Speyer (ots) – In der Sophie-de-la-Roche-Straße wurde durch Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Straße wird deshalb aktuell zwischen der Eichendorffstraße und der Dudenhofer Straße abgesperrt. Aufgrund des Einsatzes und von vor Ort befindlichen Einsatzfahrzeugen kann es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aktuell nicht.

Auf Vorfahrtsverstoß folgt Streitgespräch

Speyer (ots) – Am Montag 22.01.2024 gegen 12:40 Uhr, missachtete ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW Kompaktwagens in der Schwerdstraße die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahreres. Der 21-Jährige fuhr mit seinem PKW in der Hilgardstraße in Richtung der Gedä chtniskirche und folgte der abknickenden Vorfahrt in die Schwerdstraße in Richtung Gilgenstraße, während der unbekannte Autofahrer mit seinem BMW in der Schwerdstraße über die abknickende Vorfahrt hinweg in die gleiche Richtung fuhr.

Der vorfahrtsberechtigte Mann quittierte dies mit einem Hupen, was den unbekannten Mann dazu veranlasste mit seinem Fahrzeug auf der Straße anzuhalten, auszusteigen und den 21-Jährigen zur Rede zu stellen. Nachdem der 21-Jährige ebenfalls aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war entfachte sich ein Streitgespräch zwischen beiden.

Zwei unbeteiligte Zeugen trennten die Männer voneinander und verhinderten durch ihr beherztes Einschreiten eine Eskalation der Situation. Anschließend stiegen die Männer wieder in ihre Fahrzeuge und fuhren weiter.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrer des BMW geben? Zeugen, oder der BMW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletzter Person

Speyer (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Iggelheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe eines Baumarktes steuerte der PKW aufgrund technischer Probleme nach links. Der 25-Jährige wollte schließlich am linken Fahrbahnrand anhalten und fuhr hierzu auf einen Einfädelungsstreifen der Gegenfahrbahn.

Hier kam ihm eine 58-jährige Autofahrerin entgegen, welche eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 58-Jährige leicht verletzt und klagte über Schmerzen im Brustbereich. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Ausbaldowern eines Einfamilienhauses

Speyer (ots) – Am Mittwoch 23.01.2024 um 16:50 Uhr sprachen zwei Männer mittleren Alters einen 87-jährigen Speyerer aus einem Fahrzeug heraus an. Die beiden Männer gaukelten dem 87-Jährigen hierbei vor, diesen aus der Vergangenheit zu kennen und erfragten die Adresse des Mannes. Durch geschickte Gesprächsführung gelangte einer der beiden Männer in die Wohnung des 87-Jährigen und bat diesen für ihn mehrere Wertgegenstände in einem Tresor lagern zu können.

Hintergrund wäre, dass die Unbekannten spontan ins Ausland verreisen müssten und die Wertgegenstände danach wieder abholen wollen. Als der 87-Jährige dem Mann offenbarte, dass er keinen Tresor und keine eigenen Wertgegenstände gelagert habe, sei der unbekannte Mann mitsamt seinen Wertgegenständen kommentarlos gegangen. Es ist davon auszugehen, dass die beiden unbekannten Männer herausfinden wollten, ob bei dem 87-Jährigen Mann etwas von Wert erlangt werden könne.

Um eine persönliche Beziehung vorzutäuschen:

rufen Täter vorher an und geben sich als lange nicht gesehene Verwandte.

zumeist Enkelkinder („Enkel-Trick“) mit plötzlichem akutem Geldbedarf aus.

bestellen Täter angebliche Grüße von Bekannten oder Verwandten.

überbringen Täter eine angebliche Unglücksnachricht von Bekannten oder Verwandten.

geben sich Täter als entfernte Verwandte, als ehemalige Kollegen oder Nachbarn, als Pflegepersonal oder Bettnachbarn vom Krankenhausaufenthalt aus.

Falsches Gewinnversprechen

Speyer (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 zwischen 12:45-13:15 Uhr, erhielt eine 59-jährige Speyerin 2 Anrufe von ihr unbekannten Personen. Die beiden unbekannten Anrufer, eine männliche und eine weibliche Stimme, forderten die 59-Jährige hierbei auf Gutscheine zu erwerben und die Gutscheincodes an die Anrufer weiterzugeben. Der 59-Jährigen wurde dafür ein hoher 5-stelliger Gewinn in Aussicht gestellt. Nachdem der Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von 25 EUR entstanden war, bemerkte sie den Betrug.Es kommt immer wieder zu Anrufen, in welchen ein Gewinn in Aussicht gestellt wird.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen: