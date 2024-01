Renitenter Kunde

Edenkoben (ots) – Ein 29 Jahre alter Mann suchte am Dienstag 23.02.204 um 14.20 Uhr, in der Weinstraße ein Geldinstitut auf und wollte seine Bankgeschäfte erledigen. Als er bemerkte, dass sein Konto nicht gedeckt war, beschwerte er sich massiv beim Bankpersonal. Da sein Verhalten immer aggressiver wurde, wurde er gebeten, das Gebäude zu verlassen.

Weil er der Aufforderung nicht nachkam, musste die Polizei anrücken und dem Mann einen Platzverweis aussprechen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Handfeste Auseinandersetzung

Venningen (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten Mann und dessen alkoholisierten Partnerin kam es am frühen Mittwoch 24.01.2024, 00.13 Uhr, im Ortsbereich von Venningen. Infolge einer verbalen Streitigkeit schlug der Mann mit der Faust auf die Frau ein und verletzte sie im Gesicht. Vor Ort konnten die Streitigkeiten geschlichtet werden.

Dem Mann wurde neben einem Platzverweis eine Verfügung ausgehändigt, wonach er die nächsten 10 Tage das gemeinsame Anwesen nicht aufsuchen darf.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Gemarkung Dörrenbach/B 38 (ots) – Am Mittwoch 24.01.2024 um 09:40 Uhr, kam es an der Einmündung K 23 zur B 38 zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr die K23 aus Richtung Deutschhof kommend in Richtung B 38. An der Einmündung zur B 38 bog der 74-Jährige nach links in Richtung Oberotterbach ab, schätze die Entfernung des aus Richtung Oberotterbach herannahenden 81-jährigen Pkw-Fahrers falsch ein und missachtete die Vorfahrt des Honda-Fahrers.

Im Einmündungsbereich beider Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 74-jährige Fahrzeugführer und insgesamt 3 Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 64-75 Jahren leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Aufgrund der großflächigen Verschmutzung durch Öl, musste die Fahrbahn im Anschluss der Unfallaufnahme gereinigt werden und während der Unfallaufnahme für 30 Minuten voll gesperrt werden.

Diebstahl aus Einkaufstasche

Edenkoben (ots) – In einem Lebensmitteldiscounter in der Staatsstraße wurde Dienstag 23.01.2023 um 13 Uhr, einer 66 Jahren alten Frau ihre Einkaufstasche entwendet, die sie im Einkaufswagen deponierte. In der Tasche waren neben diversen Papieren ein Geldbeutel mit 200 Euro Bargeld. Von dem Unbekannten fehlt jede Spur. Die Polizei appelliert, mitgeführte Wertgegenstände am Körper zu tragen und nicht im Einkaufwagen unbeaufsichtigt zurückzulassen.