Busfahrer und Paketzusteller schlagen sich

Mainz-Mombach (ots) – Weil ein Busfahrer seine Fahrt im Westring nicht fortsetzen konnte, kam es gestern Morgen gegen 09:25 Uhr zur Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines Transporters. Dieser hatte angehalten, wobei sein Fahrzeug zur Hälfte auf der Fahrbahn stand.

Der Busfahrer konnte seine Fahrt deshalb nicht fortsetzen und machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Als beide Fahrer daraufhin ausstiegen, beschimpften sie sich erst gegenseitig und schlugen wenig später aufeinander ein. Sie wurden beide leicht verletzt.

Streit zwischen Radfahrer und Autofahrer

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 gegen 09:06 Uhr kam es in der Galileo-Galilei-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Ein 20-jähriger Radfahrer hatte beim Überholen eines Autos den Außenspiegel mit der Hand berührt oder sogar dagegen geschlagen, weshalb der 44-jährige Autofahrer ihn zur Rede stellen wollte.

Als der Radfahrer im Gespräch weggehen wollte, hielt der Autofahrer ihn am Arm fest, woraufhin dieser nach ihm trat und ihn leicht verletzte. Danach flüchtete sich der Radfahrer in eine Tiefgarage, wo er sich erst gegenüber den Polizeibeamten zu erkennen gab.Gegen den Radfahrer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Am PKW entstand kein Schaden.

Kreis Mainz-Bingen

Großeinsatz wegen verunglückter Person

Bingen-Stadt (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 gegen 17:30 Uhr, löste eine verunglückte Person an der Nahe einen Einsatz der Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst aus. Nach Angaben eines Zeugen beobachtete dieser einen Mann, der sich auf dem Geh- und Radweg an der Nahe im Bereich der Stefan-George-Straße in Bingen aufhielt und sich über das dortige Geländer zur Nahe hin beugte.

Offensichtlich schien er nach etwas greifen zu wollen. Hierbei verlor er eigenständig das Gleichgewicht und stürzte über das Geländer die Böschung hinunter in Richtung Fluss. Um den 67-jährigen Mann aus seiner hilflosen Lage zu befreien, musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken.

Er konnte schließlich mit leichten Verletzungen geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer des Einsatzes musste zeitweise die Stefan-George-Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

Berauschte Fahrt

Bingen (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 gegen 22:40 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Koblenzer Straße ein in den Landkreis Rüdesheim am Rhein zugelassenen PKW. Bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer und dessen Beifahrer war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,24 Promille. Damit nicht genug, lagen für die kontrollierenden Beamten neben der Alkoholbeeinflussung Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum vor.

Bei der nachfolgenden Überprüfung versuchte der Fahrer den Beamten Wasser als Urin anzudrehen um damit das Ergebnis des Drogenschnelltests zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Das Täuschungsmanöver fiel jedoch auf, die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und zwecks vorläufiger Entziehung der Fahrerlaubnis der Staatsanwaltschaft zugeleitet. Der Fahrer wird nun mit einer mehrmonatigen Fahrerlaubnissperre rechnen müssen.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bingen (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 gegen 19:30 Uhr, wurde ein 40-jähriger Fahrradfahrer in Bingen von einem Auto erfasst, stürzte und verletzte sich leicht. Zuvor fuhr der Radfahrer die Mainzer Straße in Bingen in Fahrtrichtung Bingen-Kempten und wollte in eine Grundstückseinfahrt nach links abbiegen. Hierzu bremste er ab.

Der hinter ihm befindliche Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. Beim Sturz zog sich der Radfahrer mehrere Prellungen zu. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim Autofahrer leichten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest bestätigte dies und zeigte einen Wert von 0,38 Promille. Gegen den 81-jährigen Autofahrer wurden Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.