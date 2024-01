Richtigstellung der Bundespolizei in Bezug auf die Pressemitteilung „18-Jähriger klettert auf S-Bahn und erleidet Stromschlag“ vom 21.01.2024

Bad Homburg (Hochtaunuskreis) (ots) – In der Nacht zum 21. Januar 2024 ereignete

sich am Bahnhof Bad Homburg ein Unglücksfall, bei dem ein 18-Jähriger auf eine

abgestellte S-Bahn kletterte und einen Stromschlag erlitt.

Der junge Mann wurde mit großflächigen Verletzungen in eine Spezialklinik

verbracht, wo er noch immer behandelt wird. Seitens der Bundespolizei können

keine Angaben zu seinem genauen Gesundheitszustand getätigt werden.

Auf Grund der bisherigen Ermittlungen gingen die Beamten in Hinblick auf das

Motiv des 18-Jährigen von einer Mutprobe aus. Dies wurde auf Nachfrage der

Medien seitens der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main auch so

kommuniziert.

Die nun erfolgten weiteren Ermittlungen, u.a. in Form von Zeugenvernehmungen,

bestätigen jedoch, dass sich der alkoholisierte 18-jährige Mann aus freien

Stücken der Gefahr aussetzte und nicht, wie bei einer Mutprobe üblich, hierzu

motiviert wurde.

Die Bundespolizei weißt in diesem Zusammenhang eindringlich auf die Gefahren im

Bahnbereich hin. Hilfreiche Informationen erhalten Sie auf der nachfolgenden

Homepage: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/01_Eigene-Vorsicht/Eigene-Vorsicht_node.html

Erfolgreiche Fahndung – Handydieb festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Eine Streife der Bundespolizei hat am Dienstag einen

32-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der am 19. Januar im Frankfurter

Hauptbahnhof einer 20-jährigen Frau das Handy gestohlen hatte. Aufgrund

vorliegender Fahndungsfotos hatten die Beamten den Mann am Hauptbahnhof

Frankfurt am Main erkannt und festgenommen. Nach seiner Festnahme wurde er zur

Wache gebracht, wo nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren

wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Das gestohlene Handy, mit einem Wert von

rund 1000 Euro, konnte bei ihm nicht gefunden werden. Der 32-Jährige wird heute

dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Gallus / Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstagmorgen kam es „Am Hauptbahnhof“ zu einem Raub,

bei dem ein 35-jähriger Mann von einer jungen Frau ein Smartphone erbeutete.

Später klickten bei ihm die Handschellen.

Ein unbekannter Mann näherte sich gegen 07:45 Uhr von hinten einer 20-Jährigen,

die ihr Smartphone in der Hand hielt. Unvermittelt schlug er ihr seitlich gegen

die linke Wange und entriss ihr das Mobiltelefon. Anschließend flüchtete er in

die Taunusstraße und dann weiter in die Moselstraße südlich in Richtung

Kaiserstraße.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gelang es Polizeibeamten den Beschuldigten zu

einem späteren Zeitpunkt festzunehmen. Das geraubte Smartphone hatte er

allerdings nicht mehr einstecken.

Für den 35-jährigen Tatverdächtigen ging es nach der Festnahme in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Verkehrsunfall mit Polizeistreife

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Vormittag (23.01.2024) kam es in Bergen-Enkheim

zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Streifenwagen mit einem Peugeot

kollidierte. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Ihre Fahrzeuge

wurden jedoch stark beschädigt.

Gegen 09:00 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Peugeot die Vilbeler

Landstraße aus Richtung Taschnerstraße in Richtung Florianweg. Zu diesem

Zeitpunkt befand sich eine Streife des 18. Reviers auf Einsatzfahrt und war auf

dem Florianweg in Richtung Vilbeler Landstraße unterwegs. Auf Höhe der

Einmündung Florianweg / Vilbeler Landstraße kam es zwischen beiden Fahrzeugen zu

einer Kollision, als die Streife nach links auf die Vilbeler Landstraße

einbiegen wollte.

Sowohl die 61 Jahre alte Fahrerin des Peugeot als auch der 34-jährige Fahrer des

Streifenwagens trugen leichte Verletzungen davon. Ihre Fahrzeuge waren so schwer

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der bei dem Unfall entstandene

Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.