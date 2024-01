Marburg- Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden

Zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der Beltershäuser Straße / Cappeler Straße / Umgehungsstraße kam es gestern Abend (23.01.2024) um 20:55 Uhr. Eine 31-Jährige war mit ihrem Toyota auf der Südspange in Richtung der Beltershäuser Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur ein, um in Richtung Cappeler Straße weiter zu fahren. Als die Ampelanlage der Geradeausspur auf grün wechselte, orientierte sich die 31-Jährige offensichtlich fälschlicherweise an dieser Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Linksabbiegerampel weiterhin Rotlicht zeigte. Im Kreuzungsbereich krachte sie mit einem aus Richtung Südspange kommenden und in Richtung Beltershäuser Straße fahrenden Daimler forfour zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der schwarze Daimler als auch der graue Toyota Yaris mussten abgeschleppt werden. Der aus Marburg stammende 24-Jährige Daimler-Fahrer und die ebenfalls aus Marburg stammende Toyota-Fahrerin mussten leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht werden.

Marburg- Außenspiegel beschädigt

Der Besitzer eines Opels stellte seinen Astra, um 12:00 Uhr, am Montagmittag (22.01.2024) in einer Parkbucht parallel zur Deutschhausstraße ab. Als der rund vier Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass der Außenspiegel seines Astras auf der Seite zum Gehweg eingeklappt war. Bei genauerer Nachsicht stellte er das Fehlen der Spiegelabdeckung fest. Die Polizei beziffert den Schaden mit 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.