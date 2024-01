Baugerüst gestohlen

Tatzeit: Donnerstag, 11.01.2024, 12:00 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 17:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten ein Baugerüst von einer Baustelle in der Wiederholdstraße in Schwalmstadt-Ziegenhain. Das Gerüst war zum Zeitpunkt des Diebstahls an einem dortigen Wohnhaus angebracht.

Bei dem Baugerüst handelte es sich um ein Stahlgerüst mit mehreren Teilen. Insgesamt hatte es im aufgebauten Zustand eine Breite von sechs Metern und eine Höhe von vier Metern (2 Etagen). Die unbekannten Täter bauten das Baugerüst komplett ab und entwendeten im Anschluss sämtliche dazugehörigen Teile.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Höhe des Stehlschadens beläuft sich auf 1000,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt im Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.