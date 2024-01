Nachdem das Polizeipräsidium Osthessen mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und mehreren Sprengstoffspürhunden auf der Autobahn 7 im Einsatz war, ist die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz und Niederaula seit circa 13.40 Uhr wieder aufgehoben.

Die Absuche der Autobahn nach Beweismitteln verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts dauern weiterhin an. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0.

Ursprungsmeldung

Derzeit kommt es auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz und Niederaula zu einem Polizeieinsatz. Aufgrund dessen wird die Fahrbahn ab 12 Uhr bis auf Weiteres in beide Richtungen vollgesperrt.

Hintergrund des Einsatzes ist ein Vorfall am Dienstagmorgen (23.01.), gegen 8.40 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mittels eines unbekannten Geschosses auf einen auf der Überholspur befindlichen Lkw geschossen. Der betroffene Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Zur Klärung des Sachverhalts werden am heutigen Mittwoch unter anderem mehrere Sprengstoffspürhunde im Einsatz sein. Die Maßnahmen werden zudem durch Kräfte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Die Ermittlungen dauern an.

Alheim. Am Freitag (19.01.) kam es in einer Wohnung in der Heinebacher Straße in Niederellenbach zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 84-jährigen Frau, wir berichteten.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an, die am Dienstagnachmittag (23.01.) stattfand. Das entsprechende Ergebnis liegt nun vor. Demnach wurde dem Tatopfer ein Messerstich im Bereich des Torsos zugefügt, welcher zum inneren Verbluten und letztlich zum Tod der 84-Jährigen führte.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern auch weiterhin an.