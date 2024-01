Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen – Frau leicht verletzt – B45

Rodgau: (lei) Auf der Bundesstraße 45 hat sich am Mittwochmorgen ein folgenreicher Verkehrsunfall zugetragen, der eine verletzte Person, hohen Sachschaden sowie eine mehrstündige Vollsperrung zur Folge hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-jähriger Iveco-Fahrer gegen 8.40 Uhr zwischen der Anschlussstelle Froschhausen und dem Tannenmühlkreisel auf der rechten von drei Fahrspuren unterwegs, als er offensichtlich aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Corsa-Fahrer auffuhr, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Corsa des 31-Jährigen wurde auf einen vor ihm stehenden Peugeot aufgeschoben und gleichzeitig auf die mittlere Fahrspur geschleudert, wo er mit einem Peugeot Boxer kollidierte, in dem ein 36-Jähriger saß.

Eine auf der mittleren Spur von hinten herannahende Hyundai-Lenkerin (52 Jahre) konnte dem Boxer zwar noch ausweichen, indem sie abrupt auf die linke Fahrspur zog, dort jedoch fuhr ihr eine 40 Jahre alte Renault-Fahrerin hinten auf, die offenbar aufgrund der Schnelle der Fahrmanöver nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Bis auf die 40-Jährige hatten alle anderen Fahrzeuginsassen Glück im Unglück: Sie blieben offensichtlich unverletzt, während die Renault-Fahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen wird auf rund 45.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Hanau bis etwa 11 Uhr vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde unter anderem über die Landesstraße 2310 abgeleitet.

Mehrere Reifen zerstochen – Wer kann Hinweise geben? – Hanau

(cb) Bei acht Fahrzeugen, welche in der Valentin-Braun-Straße sowie der Uferstraße parkten, zerstach eine bis dato unbekannte Person, zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, die Reifen. Vermutlich mit einem Messer schlitzte der Täter die Reifen auf, sodass sie platt waren und die jeweiligen Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei in Großauheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 19597-0 entgegen.

Gestohlenes Tablet führte zum Täter – Maintal

(cb) In der Nacht zum Dienstag wurden bei insgesamt sieben Fahrzeugen in Maintal Dörnigheim die Seitenscheiben eingeschlagen und verschiedene Gegenstände aus diesen geklaut. Unter anderem erbeutete der bis dahin Unbekannte ein Tablet. Die anschließende Ortung des Tablets führte die Polizisten direkt zu einem 32-jährigen Tatverdächtigen. Bei diesem konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden, welches mutmaßlich aus den vorangegangenen Diebstählen in Maintal stammt. Der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks polizeilicher Maßnahmen auf die nächste Dienststelle gebracht. Es besteht zudem der Verdacht des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Unfall mit fünf Fahrzeugen: Landesstraße 3195 zeitweise voll gesperrt – Bruchköbel

(fg) Die Landesstraße 3195 war nach einem Unfall, bei dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren, am frühen Dienstagabend zeitweise voll gesperrt. Fünf Insassen kamen nach dem Unfallgeschehen zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 29 Jahre alter Mann in seinem Ford Focus von der Hammersbacher Straße kommend in Richtung Issigheimer Straße unterwegs. Im Wagen befanden sich noch eine 30 Jahre alte Beifahrerin, ein zweijähriges Kind und ein erst wenige Monate alter Säugling. Zur selben Zeit beabsichtigte eine 56-Jährige in ihrem VW Polo von der Straße „Zum Wiesengrund“ auf die Landesstraße 3195 in Richtung Hammersbacher Straße einzufahren. In Höhe der Kreuzung Landesstraße 3195 / „Zum Wiesengrund“ überfuhr der 29 Jahre alte Ford-Fahrer wohl die durchgezogene Fahrbahnmarkierung, um einen vorausfahrendes Auto zu überholen. Unmittelbar nachdem der Ford die Fahrstreifenbegrenzung passiert hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Polo. Die 56-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ein 42-Jähriger in einem Toyota und 62 Jahre alter Mann in einem BMW befuhren in dieser Reihenfolge ebenfalls die Landesstraße 3195 in Fahrtrichtung Issigheimer Straße. Aufgrund des Zusammenstoßes bremste der 42-Jährige ihren Wagen abrupt ab. Der BMW-Lenker konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es ebenfalls zur Kollision kam. Der Wagen, der durch den Ford überholt worden war, entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und zudem Hinweise auf das davongefahrene Auto geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Beim Beladen des Kofferraums: Unbekannter raubt Geldbörse – Dreieich / Sprendlingen

(fg) Beim Beladen seines Kofferraumes wurde ein 57 Jahre alter Mann aus Offenbach am Dienstagabend auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „Dreieich Nordpark“ in der Robert-Bosch-Straße ausgeraubt. Er gab am Notruf an, dass er seinen Kofferraum beladen wollte, als er unvermittelt von einer unbekannten Person von hinten gestoßen worden sei; weiterhin habe die Person dann die Geldbörse aus seiner Jackentasche entwendet und sei davongelaufen. Der Raub ereignete sich gegen 21 Uhr. Hinweise auf den Unbekannten gibt es bis dato nicht. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Reifen zerstochen und geflüchtet: Wer kann Hinweise geben? – Zellhausen

(cb) Eine Fahrzeugführerin musste am Montagmittag, gegen 13 Uhr, feststellen, dass beide Reifen an ihrem grauen Seat durch eine unbekannte Person beschädigt wurden. Der Wagen war zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr und Montagmittag, 13 Uhr, in der Chemnitzer Straße (20er Hausnummern) abgestellt. Vermutlich beschädigte der bis dato unbekannte Täter die Reifen mit einem Messer und verursachte dadurch einen Schaden von ungefähr 900 Euro. Die Ermittler in Seligenstadt bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06182 89201-0 zu melden.