Kabeldiebe brechen ein,

Limburg, Weilburger Straße, Montag, 22.01.2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 23.01.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Kabeldiebe erneut auf einer Baustelle in Limburg fündig geworden. Die Unbekannten gelangten im Schutze der Dunkelheit ungesehen auf das Gelände einer großen Baustelle in der Weilburger Straße. Offenbar über Lichtschächte verschafften sie sich dann Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück. Darin durchtrennten die Täter mehrere Stromstränge und entwendeten die Kabel. Von dort aus gelangten die Einbrecher gewaltsam in das Erdgeschoss, wo sie eine Baustellentür demontierten und mit der Beute fliehen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Waschmaschine aus Keller gestohlen,

Limburg, Bischof-Blum-Straße, Dienstag, 16.01.2024 bis Dienstag, 23.01.2024

(wie) Im Laufe der vergangenen Woche ist in Limburg eine Waschmaschine aus einem Keller entwendet worden. Eine 67-Jährige wollte am Dienstagnachmittag im Kellerwaschraum eines Mehrfamilienhauses in der Bischof-Blum-Straße eine Maschine Wäsche ansetzen, als sie feststellen musste, dass Unbekannte die Waschmaschine im Wert von circa 300 EUR komplett entwendet hatten. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur. Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise entgegen.

Unfälle nach Glatteis,

Limburg-Weilburg, Dienstag, 23.01.2024, 05:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen ist es aufgrund des plötzlichen Glatteises zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis gekommen, eine Person wurde dabei verletzt. Zwischen 05:00 Uhr und 10:00 Uhr registrierte die Polizei im Landkreis Limburg-Weilburg insgesamt neun Verkehrsunfälle, deren Ursache auf die nicht angepasste Fahrweise auf der winterglatten Fahrbahn zurückzuführen ist. Nachdem es an den eis- und schneereichen Tagen der letzten Woche kaum zu Unfällen gekommen war, traf die Glätte am Dienstagmorgen die Verkehrsteilnehmer offenbar unvorbereitet. Glücklicherweise blieb es in den meisten Fällen bei Blechschäden, lediglich eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Sachschäden summierten sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei bittet: Seien Sie auch bei den derzeit vermeintlich milden Temperaturen vorsichtig. Nachts wird es nach wie vor kalt genug für eine Glatteisbildung auf den Straßen. Passen Sie Ihre Fahrweise an und planen Sie etwas mehr Zeit für den Weg zur Arbeit ein. Wir wollen, dass Sie sicher ankommen!