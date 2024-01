Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher im Landkreis aktiv,

Hofheim und Hattersheim, Freitag, 19.01.2024 bis Dienstag, 23.01.2024

(wie) In den letzten Tagen sind Unbekannte in mehrere Häuser in Hofheim und Hattersheim eingestiegen. Einbrecher verschafften sich im Hofheimer Ortsteil Langenhain gewaltsam Zugang zu gleich zwei Häusern im Kauzweg. Die Täter betraten das am Waldrand liegenden Grundstück und brachen an beiden Häusern jeweils eine Tür auf. So in das Innere gelangt, durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten, entwendeten aber offenbar nichts. Ähnlich erging es einem Reihenendhaus in der Okrifteler Eschenstraße. Hier betraten die Täter das am Friedhof angrenzende Grundstück und schoben einen Rollladen hoch, bevor sie das dahinterliegende Fenster aufhebelten. Auch in diesem Gebäude wurde das Innere durchwühlt, bevor die Einbrecher ohne Beute wieder verschwanden. An den Gebäuden entstand jeweils ein Schaden in Höhe von circa 500 EUR, Täterhinweise gibt es bisher nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der 06196/2073-0 um Hinweise.

Betrunkener Fahrer ignoriert Anhaltezeichen, Kelkheim, Am Hühnerberg, Dienstag, 23.01.2024, 22:20 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend durchfuhr ein betrunkener Autofahrer in Kelkheim eine Kontrollstelle der Polizei ohne anzuhalten, er wurde festgenommen. Mehrere Streifen hatten gegen 22:20 Uhr eine Kontrollstelle im Bereich der L 3016 / Am Hühnerberg eingerichtet. Als das erste aus Richtung Kelkheim Stadtmitte kommende Fahrzeug angehalten werden sollte, staunten die Beamten nicht schlecht. Der Fahrer des Smart ignorierte den Polizisten in gelber Windjacke mit leuchtender Anhaltekelle auf der Fahrbahn und passierte die Kontrollstelle offenbar unbeeindruckt. Eine Streife nahm die Verfolgung des Pkw auf und stoppte diesen kurz darauf in der Königsteiner Straße. Der 48-jährige Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Daher ließen ihn die Beamten einen Atemalkoholtest durchführen, der ein Ergebnis von über 1,3 Promille anzeigte. Somit wurde der Mann festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, die Beamten stellten den Führerschein des 48-Jährigen sicher. Bei den weiteren kontrollierten Fahrzeugen an der Kontrollstelle, die allesamt weisungsgemäß anhielten, gab es keine Auffälligkeiten mehr.

Garagentor besprüht,

Hattersheim am Main, Bergstraße, Montag, 22.01.2024, 21:00 Uhr bis Dienstag, 23.01.2024, 08:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Farbschmierer in Hattersheim ein Garagentor verunstaltet. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die Sprayer einem Grundstück in der Bergstraße und sprühten ein großflächiges Graffiti an das Tor, ehe sie unbemerkt die Flucht ergriffen. Die erforderlichen Reinigungskosten belaufen sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.