Wiesbaden: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft – Festnahmen,

Wiesbaden, Langgasse, 24.01.2024, 04.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch kam es nach einem gescheiterten Einbruch in ein

Juweliergeschäft in der Langgasse zu zwei Festnahmen. Gegen 04.05 Uhr wurde

versucht, die Schaufensterscheibe des Geschäftes mit einem Gullideckel

einzuschlagen, was zum Auslösen der Alarmanlage führte. Die Glasscheibe hielt

dem Einbruchsversuch stand und die Täter ergriffen unverrichteter Dinge die

Flucht. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnten die

Polizeikräfte zwei Tatverdächtige festnehmen. Die beiden 20 und 22 Jahre alten

Männer wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mit Messer bedroht – Tatverdächtige nach Hinweis ermittelt,

Wiesbaden-Frauenstein, Untergasse, 21.01.2024, 16.20 Uhr,

(pl)Nachdem am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg in den Weinbergen im Bereich

von Frauenstein ein 42-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau von zwei Personen

mit einem Messer bedroht wurden, konnten die Tatverdächtigen nun nach einem

Hinweis aus der Bevölkerung ermittelt werden.

Ein Wiesbadener hatte sich nach der Veröffentlichung des Vorfalls vertrauensvoll

mit dem Schutzmann vor Ort des 3. Polizeireviers in Verbindung gesetzt und

diesem einen Hinweis zu dem gesuchten Duo gegeben. Hierdurch gelang es der

Polizei einen 63-jährigen Mann und ein 15-jähriges Mädchen als Tatverdächtige zu

ermitteln.

Mutmaßlicher Fahrraddieb kontrolliert – zwei Fahrräder sichergestellt,

Wiesbaden, Adelheidstraße, 24.01.2024, 03.15 Uhr,

(pl)Im Rahmen einer präventiven Streifenfahrt durch das Wiesbadener Stadtgebiet

ist der Polizei in der Nacht zum Mittwoch ein mutmaßlicher Fahrraddieb ins Netz

gegangen. Die Polizeistreife fuhr gegen 03.15 Uhr durch die Moritzstraße, als

sie an der Ecke zur Adelheidstraße auf einen zwei Fahrräder schiebenden Mann

aufmerksam wurde und diesen in der Adelheidstraße einer Kontrolle unterzog. Im

Rahmen der Kontrolle wurden der 37-jährige Mann und dessen mitgeführte

Umhängetasche durchsucht. Hierbei konnten Aufbruchswerkzeuge aufgefunden werden.

Da der 37-Jährige angab, eines der Räder kurz zuvor auf dem Luisenplatz

entwendet zu haben, wurden die beiden bislang noch nicht als gestohlen

gemeldeten Fahrräder als potentielles Diebesgut sichergestellt und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei den sichergestellten Rädern handelt es

sich um ein silbergraues Mountainbike eines unbekannten Herstellers und um ein

schwarzes Mountainbike von „Rockrider“. Die Wiesbadener Polizei sucht nun nach

den möglichen Eigentümern bzw. Geschädigten und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Anruf von falscher Bankmitarbeiterin, Wiesbaden, 22.01.2024,

(pl)Am Montag wurde eine Frau aus Wiesbaden Opfer von Telefonbetrügern. Der

Wiesbadenerin wurde telefonisch von einer angeblichen Bankmitarbeiterin

mitgeteilt, dass auf ihrem Konto ein Fremdzugriff stattgefunden habe. Um dies

zukünftig zu verhindern sollte sie auf einen via SMS zugesandten Link klicken.

Über den Link wurde die Geschädigte auf eine Website weitergeleitet, welche auf

den ersten Blick wie der Internetauftritt ihrer Bank aussah. Nachdem die Frau

dann auf der Website persönliche Daten eingeben hatte, kam es zu mehreren

mehrere Geldabhebungen von ihrem Konto.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen oder SMS sehr vorsichtig! Klicken Sie

niemals auf etwaige Links in verdächtigen SMS oder E-Mails. Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie außerdem niemals nach PINs, Passwörtern oder

sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr

Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Beenden Sie solche

Kontaktaufnahmen, egal ob per E-Mail oder Anruf, sofort und setzen Sie sich mit

Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern

und nicht von Ihrer Hausbank kontaktiert wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die

für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unfälle auf glatten Straßen – Mehrere Personen

verletzt, Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 23.01.2024

(fh)Im Laufe des Dienstags sorgten glatte Straßen im Kreisgebiet für über 20

Verkehrsunfälle. In fünf Fällen wurden Beteiligte verletzt, eine so schwer, dass

sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die

meisten Unfälle ereigneten sich in den frühen Morgenstunden beziehungsweise dem

Berufsverkehr.

Bereits um 05:15 Uhr verlor ein 42-jähriger Renault-Fahrer auf der L 3373

zwischen Holzhausen und Michelbach die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug

sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Er konnte nach einer

ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden. Um kurz vor 07:00 Uhr kam es an

anderer Stelle zu einem ähnlichen Unfall. Zwischen den Idsteiner Ortschaften

Wallbach und Wörsdorf verlor ein 19 Jahre alter Fahrer ebenfalls auf glatter

Fahrbahn die Kontrolle über seinen Kia und landete letztlich im Graben auf dem

Dach. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwischen

Ketternschwalbach und Panrod ereignete sich der schwerste Unfall. Eine

57-jährige Aarbergenerin befuhr die L 3031 und prallte abseits der Fahrbahn

gegen einen Baum. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit

und von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die

Landesstraße war für die Zeit des Einsatzes vollgesperrt. Derzeitigen

Erkenntnissen zufolge besteht keine Lebensgefahr. Eine 27 Jahre alte Mitfahrerin

wurde ebenfalls schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gefahren. Glimpflicher ging eine Kollision mit einem Baum für eine 77-jährige

Kia-Fahrerin aus. Sie war gegen 07:50 Uhr auf der vereisten Fahrbahn der L 3454

in Höhe der Abzweigung nach Marienthal ebenfalls von der Straße abgekommen und

nach rund 100 Metern gegen einen Baum gestoßen. Sie kam vorsichtshalber zur

weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Um 08:00 Uhr brach das Heck eines Audi A4

auf der L 3397 zwischen Ransel und Lorch auf glatter Fahrbahn aus und der 24

Jahre alte Fahrer stieß gegen eine dortige Felswand. Aufgrund seiner

Verletzungen kam er in ein Rüdesheimer Krankenhaus. Rund eine Stunde später

stießen in der Talstraße in Bad Schwalbach-Hettenhain zwei Fahrzeuge, ein Ford

und ein VW Transporter, zusammen. Der 51 Jahre alte Fahrer des Ford rutschte

dabei in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Transporter zusammen. Der

51-Jährige verletzte sich und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht werden.

Der Gesamtsachschaden bewegt sich nach ersten Einschätzungen bei mindestens

100.000 Euro.

Mehrere Äste auf Fahrbahn sorgen für Unfall, Rüdesheim, Bundesstraße 42,

Mittwoch, 24.01.2024, 08:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen kam es auf der B 42 bei Geisenheim in Folge von auf die

Fahrbahn gefallener Äste zu einem Verkehrsunfall. Gegen 08:15 Uhr befuhren ein

57-jähriger in einem Opel Vivaro sowie eine 50-jährige Taxi-Fahrerin in dieser

Reihenfolge die Bundesstraße von Rüdesheim nach Wiesbaden. In Höhe des Hafens

bei Geisenheim musste der Opel-Fahrer aufgrund mehrerer dicker Äste auf der

Straße bremsen. Die nachfolgende Taxi-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät

und fuhr wegen zu geringem Abstand auf den Vorausfahrenden auf. Bei dem

Zusammenprall wurden beide Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus nach

Rüdesheim gebracht werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 7.500

Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei Geisenheim räumte die Äste von der

zwischenzeitlich voll gesperrten Fahrbahn.

Korrektur einer Pressemitteilung – Motorradfahrerin bei Kollision verletzt,

(fh)In der am Montag, dem 22.02.2024 veröffentlichten Pressemitteilung

anlässlich eines Unfalls mit verletzter Motorradfahrerin haben sich zwei Fehler

eingeschlichen. Die Zweiradfahrerin fuhr die Bundesstraße 417 in die

entgegengesetzte Richtung, also von Wiesbaden nach Limburg. Weiterhin ist die

beteiligte Autofahrerin 40 Jahre alt.