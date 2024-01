Bergstrasse

Bensheim: 17-Jähriger attackiert und bestohlen

Bensheim (ots) – Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde am Dienstagmittag

(23.01.), gegen 12.10 Uhr, in der Rodensteinstraße, im Bereich des Bahnhofs, von

zwei Unbekannten zu Boden geworfen und anschließend seines Smartphones beraubt.

Der 17-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Die Kriminellen flüchteten

anschließend mit der Beute vom Tatort.

Die Flüchtigen sind 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 bzw. 1,80 bis 1,90 Meter

groß. Einer trug eine schwarze Adidas-Mütze und eine schwarze Hose mit weißen

Streifen. Sein Begleiter trug eine schwarze Stoffmütze, dunkle Jacke, dunkle

Hose und hatte eine Verletzung am rechten Auge. Er hatte einen schwarz-grauen

Bart und führte ein Fahrrad mit Satteltaschen mit sich. Eine Fahndung verlief

bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen

Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in

diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer

06252/7060.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Am Montag, 22.01.2024 stellte der 20 jährige Geschädigte

seinen schwarzen Audi A4 Avant gegen 18.15 Uhr auf dem Schotterparkplatz vom

Fitnessstudio TNT in 69483 Wald-Michelbach, Ortsteil Affolterbach, Bahnstraße 1

zum Parken ab. Als der Geschädigte gegen 20.05 Uhr wieder zu seinem Pkw zurück

kehrte stellte er fest, dass der linke hintere Kotflügel in einer Höhe zwischen

40 cm und 45 cm beschädigt war. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden

von ca. 1000.- Euro. Vermutlich stieß ein Kraftfahrzeugführer beim Ausparken

gegen den Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich dann

unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden

gekümmert zu haben.

Die Polizeistation Wald-Michelbach sucht Zeugen, welche zum Unfallhergang

Angaben machen können, tel. 06207/94050.

Darmstadt

Darmstadt: Herrenloses Gepäckstück sorgt für größeren Polizeieinsatz am Mathildenplatz

Darmstadt (ots) – Ein herrenloses Gepäckstück sorgt am Mittwochmorgen (24.01.)

für einen Polizeieinsatz und Verkehrsbehinderungen rund um den Mathildenplatz.

Gegen 6 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger ein verdächtiges Gepäckstück. Der

Rucksackkoffer, der unmittelbar vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft Darmstadt

hinter einem Briefkasten stand, konnte durch die Streife schnell aufgefunden

werden. Die Beamten sperrten den Bereich vorsorglich großräumig ab. Nachdem

durch den Einsatz besonders geschulter Kräfte des Landeskriminalamtes eine

Gefahr ausgeschlossen werden konnte, wurde der Koffer geöffnet. Da sich in dem

Rucksackkoffer lediglich Alltagsgegenstände befanden, konnte Entwarnung gegeben

und die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Über eine Rundfunkwarnmeldung hat

die Polizei Autofahrer über die Verkehrsbehinderung informiert.

Darmstadt: Abend verläuft anders als gedacht

Darmstadt (ots) – Anders als vermutlich gedacht, ist der Abend für einen

41-jährigen Mann am Dienstag (23.01.) verlaufen. Der 41-Jährige war nicht nur am

Luisenplatz aufgefallen, er hatte auch noch einen Haftbefehl.

Nachdem der 41-jähriger Mann gegen 20:30 Uhr auf dem Lusienplatz Naziparolen

rief, konnte er kurze Zeit später durch eine Polizeistreife lokalisiert und

festgenommen werden. Zeugen hatten zuvor die Polizei informiert. Bei der

Überprüfung der Daten des Mannes stellten die Ordnungshüter fest, dass gegen ihn

aufgrund einer offenen Geldstrafe wegen Beleidigung ein Haftbefehl vorliegt. Da

der Festgenommene die Strafe nicht zahlen konnte, wurde er nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Neben der zu

verbüßenden Haftstrafe von 49 Tagen erwartet ihn nun auch noch ein

Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen.

Darmstadt: Verstärkte Kontrollen der Polizei zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Darmstadt (ots) – Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben Polizeibeamtinnen

und Polizeibeamte in den letzten Tagen verstärkt Kontrollen im Innenstadtbereich

durchgeführt. Bei den sowohl offenen als auch zivilen Kontrollmaßnahmen

erhielten die Ordnungshüter Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen des

Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz. Die Erhöhung des Kontrolldrucks dient

insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern und aus der

Anonymität zu holen sowie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern.

Bereits am Freitag (12.01.) überprüften die Beamten zwischen 12 und 20 Uhr

insgesamt 19 Personen im Herrngarten. Hier stellten sie vier Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz fest und stellten unter anderem geringe Mengen an

Cannabis, Crack und Heroin sicher. Die vier Personen, unter ihnen eine

18-Jährige Frau, bei der sechs Gramm Heroin sichergestellt wurde, werden sich

nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

verantworten müssen.

Bei der Kontrolle einer größeren Personengruppe am Dienstag (16.01.) gegen 13:30

Uhr im Herrngarten befand sich unter den 14 Kontrollierten ein Mann, der per

Haftbefehl gesucht wurde. Gegen den 37-Jährigen, der durch die Beamten auch nach

mehrfach falsch angegebenen Personalien zweifelsfrei identifiziert werden

konnte, bestand aufgrund mehrfacher Verstöße gegen die Bewährungsauflagen ein

Haftbefehl des Amtsgericht Darmstadt. Nachdem er durch die Beamten vorläufig

festgenommen und einem Richter vorgeführt wurde, lieferten sie in eine

Justizvollzugsanstalt ein. Bei dem Handel mit Betäubungsmittel wurde ein

39-jähriger Mann nach einer kurzzeitigen Observation durch Zivilkräfte der

Polizei erwischt. Nachdem die Beamten den 39-Jährigen kontrollierten, stellten

sie bei ihm geringe Mengen an Marihuana und Kokain sicher. Er wird sich nun

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtlich verantworten

müssen. Als Zivilfahnder gegen 18 Uhr eine Gruppe von drei jungen Männern im

Bereich des Schlossgrabens kontrollieren wollten, ergriffen diese sofort die

Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung holten die Beamten sie rasch ein und nahmen

die drei Jugendlichen vorläufig fest. Nachdem die Ordnungshüter beobachteten,

wie die jungen Männer bei der Verfolgung Gegenstände wegwarfen, stellte sich bei

der anschließenden Absuche heraus, dass sie insgesamt im Besitz von rund 25

Gramm Haschisch und einem verbotenen Einhandmesser waren. Auch sie werden sich

nun rechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Zusätzlich konnte im Laufe der

weiteren Kontrollmaßnahmen vermeintliches Diebesgut wie beispielsweise noch

originalverpackte Kopfhörer sichergestellt werden. Diese konnten bislang jedoch

noch keiner Tat zugeordnet werden.

Auch am Dienstag (23.01.) führte Beamtinnen und Beamten Personenkontrollen im

Innenstadtbereich durch. Hierbei kam es erfreulicherweise zu keinen

nennenswerten Ergebnissen.

Zum Schutz des öffentlichen Raums werden in der kommenden Zeit gleich gelagerte

Schwerpunktkontrollen durch uniformierte und zivile Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamte in Darmstadt fortgeführt.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Neubau im Visier Krimineller / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Nachdem bislang unbekannte Täter aus noch unbewohnten

Neubauten in der Straße „Bei den Wipfelpferden“ diverse Baumaschinen und andere

Verarbeitungsmaterialien gestohlen haben, hat die Kriminalpolizei die

Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge drangen die Kriminellen in der Nacht zum Mittwoch

(24.01.) unbemerkt in die Rohbauten ein. Sie entwendeten dort mehrere

Baumaschinen und Baumaterialien im Wert von mehreren Tausend Euro. Die

unbekannten Täter brachen weiterhin zwei Anhänger gewaltsam auf, die vor dem

Anwesen geparkt waren. Aus einem der Anhänger entwendeten sie ebenfalls eine

Baumaschine. Anschließend machten sich die Kriminellen mit ihrer Beute aus dem

Staub.

Das Kommissariat 41 aus Dieburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in

diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise

nehmen die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Griesheim: Schmuck aus Mehrfamilienhaus entwendet / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Nachdem Unbekannte aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses

in der Bessunger Straße wertvollen Schmuck erbeuteten, sucht die Polizei nach

Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 09:30 und 13:00 Uhr sollen die ungebetenen Gäste am

Dienstag (23.01.) in die Wohnung eingedrungen sein. Nachdem sie die Scheibe

einer Terrassentür einschlugen, durchwühlten sie sämtliche Räume auf der Suche

nach Wertgegenständen. Mit dem erbeuteten Schmuck machten sich die bislang

unbekannten Täter anschließend unbemerkt aus dem Staub.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind auf Hinweise aus

der Bevölkerung angewiesen. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang

gemacht hat oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben kann, wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06151//969-0 zu melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Uhlandstraße brachen am Dienstag (23.01.), in der Zeit zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Eingangstür Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend Geld, Dokumente und ein Smartphone.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Rüsselsheim: Exhibitionist belästigt Jugendliche/Polizei ermittelt

Am Dienstagabend (23.01.), gegen 18.30 Uhr, hat ein noch unbekannter Mann in der Königstädter Straße eine 16-jährige Jugendliche belästigt und sein Genital entblößt. Die Frau informierte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat. Er ist 17 bis 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat dunkle Haare und einen Schnauzbart. Der Mann trug eine schwarze Winterjacke und eine Jogginghose.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rüsselsheim: Bedroht und bestohlen/Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Drei bislang noch unbekannte Täter hatten es am Dienstagabend (23.01.) auf zwei 25 und 29 alte Männer abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen überfielen die drei Kriminellen die Männer gegen 21.30 Uhr in einem Parkhaus in der Alzeyer Straße.

Die Kriminellen forderten unter Drohung mit Schusswaffen die Herausgabe von Wertgegenständen. Sie erbeuteten anschließend unter anderem ein Mobiltelefon, Geld und persönliche Dokumente. Das Trio rannte nach der Tat zu Fuß davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Täter sind etwa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Sie waren alle dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Einer der Männer hat markante dicke Augenbrauen.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Rüsselsheimer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat 10 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Verkehrsunfallflucht durch Unfallgeschädigten

Am Montag, 22.01.24 gegen 15:40 hielt ein blauer BMW hinter einem Lkw-Sattelzug an der „rot“ zeigenden Ampelkreuzung B44 (Ortsumgehung Stockstadt)/K153. Der 25jährige Fahrer des BMW entschloss sich, an dem Lkw vorbei auf die Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Stockstadt zu ziehen. Hierbei touchierte er den Sattelauflieger des stehenden Lkw-Gespannes, wodurch der Seitenspiegel des BMW abgerissen wurde und ein Schaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro entstand. Der Lkw-Fahrer hatte den Vorfall offensichtlich nicht bemerkt und setzte seine Fahrt bei der einsetzenden Grünphase auf der B44 in nördliche Richtung fort.

Eine spontan hinzugekommene Polizeistreife konnte aus dem 25jährigen Unfallverursacher aus Esslingen keine nennenswerten Informationen zu dem flüchtigen Lkw-Gespann herausbekommen.

Zeugen, die Hinweise auf Zugmaschine und/oder Auflieger geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Mörfelden-Walldorf: Raubüberfall auf Bäckerei – Täter flüchtet mit wenigen Euro – Polizei bittet um Hinweise

Am frühen Dienstagabend (23.01.) überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Bäckerei im Ortsteil Walldorf. Um 18:50 Uhr betrat er Räuber den Verkaufsraum in der Waldstraße, drohte der 61-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit nur wenigen Euro Beute flüchtete er anschließend zu Fuß auf der Flughafenstraße in südliche Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Der Räuber wird als ca. 170 bis 180cm groß und schlank beschreiben. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke darüber bekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einem Schal oder ähnlichem verhüllt. Die Kriminalpolizei Groß-Gerau bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312