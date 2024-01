Brand eines Holzunterstands

Hamm am Rhein (ots) – Am Dienstagvormittag kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Brand eines Holzunterstands. Dabei wurden ein angrenzendes Wohnhaus sowie eine Garage durch Hitze und Ruß beschädigt. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von unerwarteter, eisglatter Fahrbahn

Alzey und Umgebung (ots) – Am Dienstag 23.01.2024 kam es am Vormittag zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von eisglatten Fahrbahnen. In Dittelsheim-Heßloch kam die Fahrerin eines Pkw in einer Linkskurve aufgrund von eisglatter Fahrbahn ab. Sie überschlug sich mit ihrem Pkw und kam seitlings im Graben zum Stehen. Die Fahrerin konnte geborgen werden, sie erlitt leichte Verletzungen.

Auf der K 26 in Kettenheim rutschte die Fahrerin eines Pkw aufgrund von eisglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum und kam seitlings in der Böschung zum Stehen. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Um in Spiesheim den Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Pkw und Fahrrad zu vermeiden, wich der Fahrer des Pkw nach links aus, wodurch er sodann mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde leicht verletzt. An gleicher Unfallörtlichkeit kam es im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei zu einem weiteren Verkehrsunfall aufgrund der eisglatten Fahrbahn. Hier kam es zu einem Sachschaden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Sachbeschädigung durch Graffiti – Zeugen gesucht

Gundersheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 21./22.12.2023 kam es in Gundersheim wiederholt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Auf die Mauer einer Grundstücksbegrenzung als auch auf die Backsteinwand einer Scheune wurden verschiedene weiß/rot/schwarze Graffitis gesprüht, die augenscheinlich Bezug zur Fußballszene Mainz 05 haben.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter: 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsbegrenzung wegen Sturmböen

A 61/A 63 Rheinhessen (ots) – Wegen starker Sturmböen werden aktuell und bis zum Nachlassen des Sturmes auf der A 61 im Bereich der Alzeyer Talbrücke sowie auf der A 63 im Bereich der Weinheimer Talbrücke die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf 60 km/h reduziert. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die KFZ mit leichten und hohen aufbauten führen, um besondere Vorsicht bzw. darum alternative Routen zu nutzen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim