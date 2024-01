Unbekannter bedroht Passant mit Messer

Mannheim (ots) – Am Alten Messplatz Bereich der Haltestelle bedrohte, am Dienstag 23.01.2024 gegen 12.45 Uhr, ein bislang unbekannter Täter einen 24-Jährigen mit einem Messer. Als der Täter von seinem Opfer abließ, begab er sich in Richtung Bürgerhaus. Der 24-Jährige verfolgte den Täter und meldete den Vorfall der Polizei.

Eine Absuche des Gebäudes nach dem Täter verlief negativ und der Unbekannte konnte auch bei einer eingeleiteten Fahndung nicht aufgefunden werden. Wieso es zu der Bedrohung kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde der 24-Jährige nicht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, Mitte 20 Jahre, südeuropäisches Aussehen, dunkle kurze Haare. Schwarz gekleidet, weiße Sneaker, In-Ear Kopfhörer,

Aktuell wird geprüft, ob verwertbare Aufnahmen aus dem dort vorhandenen Videoschutz für die Ermittlungen herangezogen werden können. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Täter haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621- 33010.

Polizeieinsatz – Eine Person schwer verletzt – PM Nr.1

Mannheim (ots) – Aktuell kommt es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften auf der Kurpfalzbrücke. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Weitere Angaben zum genauen Hergang sowie zur Schwere der Verletzungen können aufgrund der aktuellen Ermittlungen bislang nicht gemacht werden. Aufgrund des Einsatzes der Polizei- und Rettungskräfte kann es darüber hinaus zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Hochrisiko-Fußballbegegnung SV Waldhof gegen Dynamo Dresden

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend wurde die Drittligapartie SV Waldhof gegen Dynamo Dresden kurz nach 19 Uhr angestoßen. Das Spiel startete aufgrund mehrerer abbrennender Rauchtöpfe etwa drei Minuten später als geplant. Während des Spielverlaufs kam es zu keinen besonderen Zwischenfällen. In der Halbzeitpause ließen die Fans diverses Feuerwerk im Stadion steigen.

Bei der An- und Abreise wurden vereinzelt Böller auch außerhalb des Stadions gezündet. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die Fangruppierungen körperlich nicht aneinander und trennten sich schließlich friedlich. Bezüglich der gezündeten Pyrotechnik hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Vor dem Spielbeginn kam es kurzfristig zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich rund um das Stadion.

Autofahrer nachts ohne Führerschein und ohne Licht unterwegs

Mannheim (ots) – Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Dienstag 23.01.2024 gegen 23.55 Uhr auf einen Daimler-Benz aufmerksam, der ohne eingeschaltetes Licht die Relaisstraße entlangfuhr. Sie unterzogen den 39-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer gab an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe und ihn deshalb den Beamten nicht aushändigen könne.

Eine Abfrage der polizeilichen Datensysteme ergab vor Ort, dass der 39-Jährige aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt. Damit konfrontiert gab der Fahrer zu, dass er seine Fahrerlaubnis bereits vor 15 Monaten für 18 Monate entzogen bekommen habe. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er den weiteren Weg zu Fuß zurücklegen. Vielleicht ist zumindest jetzt dem Fahrer „ein Licht aufgegangen“ was sein Verhalten im Straßenverkehr betrifft.

Kollision nach Ausparken – 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Dienstag um 12:10 Uhr kam es in der Relaisstraße auf der Höhe einer Apotheke zu einem Zusammenstoß dreier Autos. Ein 80-jähriger VW-Fahrer beschädigte beim Ausparken einen davor geparkten Skoda, indem er das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro.

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der Unfallbeteiligten.