Nach Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen – 16-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Ein 16-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, am Dienstagabend einen Lieferwagen sowie ein Wohnmobil in Brand gesetzt zu haben. Gegem 20:20 Uhr setzte Jugendliche einen in der Eisenbahnstraße in Grötzingen geparkten Lieferwagen in Brand und kurz darauf ein in der Tiengener Straße in Durlach abgestelltes Wohnmobil.

Passanten gelang es, den Brand an dem Lieferwagen noch vor Eintreffen der verständigten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu löschen. Das Wohnmobil konnte hingegen erst nach vollständigem Ausbrennen durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Explosion einer in dem Wohnmobil befindlichen Gasflasche wurden zudem ein in der Nähe abgestellter Wohnwagen sowie ein Baum beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 50.000 Euro.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung, wurde eine Polizeistreife nahe der zweiten Brandörtlichkeit auf den 16-jährigen Verdächtigen aufmerksam. Da sich im Laufe der Kontrolle der Tatverdacht gegen den Jugendlichen erhärtete, nahmen die Beamten ihn fest.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegenstand der andauernden Ermittlungen ist u.a., ob der Beschuldigte auch für 2 weitere Brände am Dienstagabend in der Karlsruher Wald-und Oststadt verantwortlich sein könnte. Zudem prüfen die Ermittler, ob ein Tatzusammenhang zu den zurückliegenden Fahrzeugbränden im November und Dezember in Rheinstetten-Forchheim besteht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der Verdächtige im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag 23.01.2024, ereignete sich in der Karlsruher Oststadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Gegen 18:40 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der Haid-und-Neu-Straße in östlicher Richtung stadtauswärts. An der Straßenkreuzung zur Tullastraße versuchte der 24-Jährige zu wenden und überfuhr das Gleisbett.

Offenbar übersah der Autofahrer hierbei eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß stürzte wohl ein Fahrgast der S-Bahn zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Schienenverkehr war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Derzeit wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Brennende Müllcontainer und E-Bike – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – 2 Müllcontainer und ein E-Bike gerieten am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch in Oberreut und in der Südstadt aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen meldete eine Anwohnerin am Dienstagmorgen gegen 10:45 Uhr einen brennenden Müllcontainer in der Albert-Braun-Straße in Oberreut.

Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte stand ein Wertstoffcontainer vor einem Wohngebäude bereits in Vollbrand. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 24.01.2024 wurden Polizei und Feuerwehr erneut zu Bränden gerufen. In der Marienstraße stand gegen 01:20 Uhr ein vor einem Mehrfamilienhaus abgestelltes E-Bike in Flammen. Glücklicherweise konnte das Übergreifen der Flammen auf Gebäude und abgestellte Autos verhindert werden.

Die bisherigen Ermittlungen schließen einen technischen Defekt an dem Akku des Rades weitestgehend aus. Noch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, wurde gegen 02:10 Uhr erneut ein brennender Müllcontainer gemeldet. Vor einem Anwesen in der Rüppurrer Straße war von einem Hinweisgeber Qualm aus einer großen Papiermülltonne bemerkt worden. Die eintreffende Polizei konnte den Brand selbständig mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen löschen.

Dank des raschen Einschreitens von Polizei und der Berufsfeuerwehr Karlsruhe gelang es in allen Fällen die Brände zu löschen und größere Sach- sowie Personenschäden zu verhindern. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde die Polizei von Passanten auf 2 Personen aufmerksam gemacht, die kurz vor dem Bekanntwerden der Brände auf dem Werderplatz mit Feuer hantiert haben sollen.

Beide Verdächtige werden als 30-40 Jahre alte Männer beschrieben. Einer davon sei etwa 190 cm groß, habe kurze blonde Haare, eine normale Figur und trug eine gelbe Jacke. Der zweite Mann sei ca. 180 cm groß und habe einen dunklen Vollbart. Bekleidet war dieser mit einer schwarzen Jacke und einer sogenannten Bommelmütze.

Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter: 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Zeugen nach mutmaßlichem Verkehrsdelikt gesucht

Ubstadt-Weiher (ots) – Etwa 70.000 Euro sowie 2 verletzte Autofahrer sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag 22.01.2024 im Ortsteil Weiher. Wie bislang bekannt fuhr ein 18-jähriger Paketzusteller mit einem Peugot Expert gegen 18.30 Uhr vom Westring geradeaus in Richtung Hirschstraße. An der Kreuzung der Heerstraße missachtete der 18-Jährige offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden 41-jährigen Autofahrerin.

Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der Peugeot wurde daraufhin abgewiesen und beschädigte zwei in einer Hofeinfahrt der Hirschstraße geparkte PKW. Hierdurch wurden sowohl die Hausfassade als auch eine daneben befindliche Mauer beschädigt. Alle 4 Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 41-jährige Autofahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Beamte des Polizeireviers Bad-Schönborn haben die Ermittlungen, insbesondere zu dem Fahrverhalten des Paketzustellers vor dem Unfall, übernommen. Auch hierzu werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 07253 80260 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.