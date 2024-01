Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 19.01.2024 gegen 17 Uhr bis zum 22.01.2024 gegen 07:30 Uhr, versuchten Unbekannte erfolglos eine Tür der Kindertagesstätte im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum aufzubrechen. Die Tür wurde beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Haben Sie in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Kindertagesstätte gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Sonntag 21.01.2024 um 20 Uhr und Montag 22.01.2024 um 07 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Comeniusstraße ein und entwendeten Tabakwaren und eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Leicht verletzt nach Unfall

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagabend (22.01.2024, 18 Uhr) auf dem Kaiserwörthdamm. Hierdurch wurde ein 40-Jähriger leicht verletzt. An den beiden Autos entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 1.150 Euro.

Leicht verletzt wurde am 22.01.2023 gegen 12 Uhr, auch der Fahrer eines LKWs. Er war in der Inselstraße mit der Mulde seines Kipplasters an einer Förderbandbrücke hängengeblieben. Sowohl der LKW als auch die Brücke wurden beschädigt (Schaden: 5.000 Euro).

Diesel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Etwa 100 Liter Diesel wurden aus einem Bagger von Unbekannten gestohlen. Das Fahrzeug stand auf einer Baustelle im Hoher Weg. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 16.01.2024 gegen 16 Uhr und dem 22.01.2024 gegen 07:30 Uhr liegen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 22.01.2024 gegen 08:30 Uhr, war eine 63-jährige Autofahrerin auf der K3 im Stadtteil Oggersheim in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Mannheimer Straße musste die 63-Jährige aufgrund der Vorfahrtsregelung anhalten.

Der 33-jährige Fahrer eines Transporters, welcher in gleicher Richtung unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Rauchentwicklung Wertstoffhof Wollstraße

Ludwigshafen (ots) – Auf dem Wertstoffhof in der Wollstraße kam es am 22.01.2024, gegen 16 Uhr, zu einer Rauchentwicklung in einer Müllpresse. Der rauchende Müllcontainer wurde ins Freie gebracht, wo der Müll von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es liegen keine Hinweise auf strafrechtliches Verhalten vor. Verletzt wurde niemand.

Unfall in Heinigstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Heinigstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße kam es heute Morgen 23.01.2024 gegen 10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-Jährigen Mercedesfahrer und einem 34-Jährigen Peugeot-Fahrer. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Ihre Mithilfe. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Küchenbrand in Ludwigshafen im Stadtteil Gartenstadt

Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am 23.01.2024 um 13:07 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude in die Straße Weißdornhag in den Stadtteil Gartenstadt alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1.OG eines Zweifamilienhauses feststellbar. Es handelte sich um einen Küchenbrand, dieser konnte durch die Einsatzkräfte mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung, die das Gebäude eigenständig verlassen konnten, wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Wohnung mittels Elektro-Lüfter vom Rauch befreit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 21 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie die Polizei.