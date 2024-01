Betrugsmasche führt zum gewünschten Erfolg

Schifferstadt (ots) – Opfer einer Betrugsmasche wurde eine 71-jährige Schifferstadterin am vergangenen Montag. Die Dame wurde von einem angeblichen Bankmitarbeiter telefonisch kontaktiert mit dem Hinweis, dass mehrere hohe Überweisungen von ihrem Konto anstehen würden. Sie wurde im Anschluss in ein Gespräch verwickelt, in deren Verlauf die Dame die Zugangsdaten zu ihrem Online-Banking angeben sollte. Während des Versuches, ihren „richtigen“ Bankberater zu erreichen, wurden von ihrem Konto 15.000 Euro abgebucht.

Fahrzeug nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

Schifferstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Sonntag 21.01.2024 gegen 19 Uhr, im Kreuzungsbereich der Kaiser-Konrad-Straße und der Lillengasse. Hierbei missachtete ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schifferstadt die Vorfahrt eines 34-jährigen.

Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Apotheke

Lambsheim (ots) – Am 22.01.2024, gegen 23.40 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein Einbruch in eine Apotheke in der Mühltorstraße gemeldet. Noch während der Anfahrt der Streifen meldete die Zeugin, dass sich eine Person mit einem silberfarbenen Fahrrad von der Tatörtlichkeit entfernt hätte. Eine weitere Beschreibung war nicht möglich. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte keine entsprechende Person festgestellt werden.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an der Apotheke eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Nach Rücksprache mit dem Besitzer wurde ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.