Bergstrasse

Hirschhorn: Zwei Einbrüche in der Nacht

Hirschhorn (ots) – In der Nacht zum Dienstag (23.01.), ereigneten sich zwei

Einbrüche in Firmengebäude. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in ein

eine Werkstatt sowie den Lagerraum eines Betriebes in der Neckarsteinacher

Straße. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Messingteile für

Wasserzähler. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf

über 1000 Euro. Zudem versuchten Kriminelle in eine Firma in der Bahnhofstraße

einzudringen, scheiterten aber mit ihrem Vorhaben und flüchteten ohne Beute.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an den Polizeiposten

Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/93050.

Zwingenberg: Einbruch in Vereinsheim/Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – Ein Vereinsheim „Am Sportplatz“ geriet in das Visier

Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntagabend

(21.01.) und Montagmittag (22.01.).

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster

gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie aus der

Gaststätte Leergut und ein Tablet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird

gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0

zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei führt Taxi- und Mietwagenkontrollen in der Innenstadt durch

Darmstadt (ots) – Am Freitag (19.01.) führten Beamtinnen und Beamte zwischen

11:00 und 13:20 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich durch.

Den Schwerpunkt setzten die Ordnungshüter hierbei auf die Überprüfung von Taxi-

und Mietwagenfahrern. Taxen und Mietwagen unterliegen im Vergleich zu normalen

Pkws zusätzlichen Auflagen. Die Fahrer haben beispielsweise die Pflicht, einen

gültigen Personenbeförderungsschein und eine Konzession mitzuführen. Außerdem

muss der Wegstreckenzähler oder das Taxameter eine aktuelle Eichung haben. Unter

anderem am Luisenplatz, am Ernst-Ludwigsplatz und am Hauptbahnhof kontrollierten

die Beamten 17 Fahrzeuge. Hierbei stellten sie bei fünf Fahrzeugen Mängel fest,

darunter drei Eichverstöße. Den Fahrern droht nun ein Bußgeld im dreistelligen

Bereich. Ein Mietwagen wies derart viele Mängel auf, dass eine Weiterfahrt von

der Polizei untersagt werden musste.

Darmstadt-Eberstadt: Diebstahl aus Pkw / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Louise-Dittmar-Straße kam es am Montag (22.01.),

zwischen 14.20 Uhr und 14.35 Uhr, zu einem besonders schweren Fall des

Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Ein unbekannter Täter schlug die

Beifahrerscheibe eines geparkten Autos ein und entwendete eine Handtasche, die

im Fußraum abgestellt war. In der Handtasche befanden sich Bargeld, eine

Bankkarte und diverse persönliche Dokumente. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich auf etwa 200 Euro.

Der Täter, ein Mann auf einem schwarzen E-Bike, flüchtete anschließend in

Richtung Darmstadt-Innenstadt. Er wird wie folgt beschrieben: In etwa 20 bis 30

Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank und sehr kurze schwarze Haare. Er sei

mit einen dunkelgrünen Parka mit einem hellem Fellbesatz bekleidet gewesen.

Darüber hinaus habe er eine Brille mit dunklem, eckigem Rahmen getragen.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Gefälschte Führerscheine und gesuchter Ehemann/Sicherheitsleistungen fällig

Darmstadt (ots) – Am Montagmorgen (22.01.) kontrollierte eine Streife der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Saalbaustraße eine 26

Jahre alte Autofahrerin. Die Frau wies im Rahmen der Kontrolle einen

italienischen Führerschein und zudem einen vorläufigen italienischen

Führerschein vor, der den Beamten auffällig vorkam. Die nachfolgende Prüfung

bestätigte den Verdacht, dass es sich bei den beiden Führerscheinen mutmaßlich

um Totalfälschungen handelte. Die Wagenlenkerin erwarten nun zwei Strafverfahren

wegen Verdachts der Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weil sie

über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde an Ort und Stelle eine

Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben, um die Kosten des Verfahrens

zu sichern.

Kurze zeit später kam der 38 Jahre alte Ehemann der Frau hinzu. Die Überprüfung

des Mannes ergab, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Köln wegen einer

begangenen Straftat zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Auch bei ihm wurde

anschließend eine Sicherheitsleistung, diesmal in Höhe von 500 Euro, fällig.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß

gesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Vor Polizeikontrolle geflüchtet/Zeugen gesucht

Nachdem ein Fiat-Fahrer am Dienstagmittag (23.01.), gegen 12.40 Uhr, vor einer Polizeikontrolle flüchtete, suchen die Beamten nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Wegen einer festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung flüchtete der zunächst Gestoppte von der Kontrollstelle im Bereich der Uranstraße/Kurt-Schumacher-Straße und gab mit einem schwarzen Fiat Doblo Gas. Im Rahmen der anschließenden Verfolgung verloren die Ordnungshüter den Flüchtenden aus den Augen und konnten ihn im Rahmen der Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, nicht mehr entdecken.

Zeugen oder etwaige Geschädigte, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden

Rüsselsheim: Überfall auf Schnellrestaurant/Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend (22.01.) hat ein Krimineller um kurz nach 20.30 Uhr ein Schnellrestaurant in der Alzeyer Straße überfallen. Der bislang unbekannte Täter hatte eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und forderte Bargeld. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit seiner Beute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Der Täter wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben, Er soll dunkle Augen und dunkle Augenbrauen haben. Der Flüchtige trug eine schwarze Maske und war ansonsten komplett schwarz gekleidet. Nach Angaben von Zeugen sprach der Kriminelle Deutsch mit leichtem Akzent und hatte dunklere Haut.

Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Raunheim: Mehrere Verletzte nach Unfall/“Gaffer“ beim Filmen ertappt

Drei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und etwa 20.000 Euro Schaden, lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagmittag (22.01.) auf der Bundesstraße 43.

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden übersah gegen 13.30 Uhr ein Stauende und kollidierte ungebremst mit mehreren Fahrzeugen. Der Mann erlitt hierbei schwerste Verletzungen und musste durch die Feuerwehr Raunheim aus seinem Fahrzeug befreit werden. Desweiteren erlitten zwei 62 und 19 Jahre alte Fahrer schwere Verletzungen. Ein weiterer 33-jähriger Mitfahrer in einem der beteiligten Fahrzeuge zog sich leichte Blessuren zu. Alle wurden durch den Rettungsdienst und Notärzte medizinisch versorgt.

Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Im Rahmen dieser Vollsperrung wendeten mehrere Verkehrsteilnehmer und nutzten die Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung. Hierbei kam es unter anderem auch zu einem Beinahezusammenstoß mit einem Streifenwagen. Ein 52-Jähriger muss sich deswegen nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Weiterhin konnten insgesamt vier Fahrzeugführer kontrolliert werden, welche rückwärts auf dem Standstreifen der Bundesstraße zur nächstliegenden Ausfahrt fuhren. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Nachdem die Vollsperrung aufgehoben wurde, konnten von den Ordnungshütern mehrere „Gaffer“ festgestellt werden, die das Unfallgeschehen mittels Smartphone filmten. Auch hier wurden von der Polizei entsprechende Verfahren eingeleitet.