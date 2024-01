Frankfurt / Offenbach / Mühlheim: Drogen nach Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Dienstag (23. Januar 2024) kontrollierten

Polizeibeamte an der Stadtgrenze zu Offenbach ein mit vier Personen besetztes

Fahrzeug. Bei der Durchsuchung eines 19-Jährigen stießen sie unter anderem auf

Rauschgift.

Eine Polizeistreife stellte gegen 02:00 Uhr in der Strahlenberger Straße ein

Fahrzeug fest und unterzog dieses einer Kontrolle. Während der Maßnahme

bemerkten die Beamten Marihuanageruch aus dem Innenraum, weshalb sie alle vier

Insassen durchsuchten. Bei einem 19-Jährigen stießen sie schließlich auf mehrere

Plastiktüten mit Haschisch, die sich in seiner Unterwäsche befanden. Darüber

hinaus führte er noch eine Feinwaage sowie mutmaßliches Drogengeld mit sich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte an seiner Wohnanschrift in

Mühlheim eine Wohnungsdurchsuchung, bei der Ermittler noch weiteres Rauschgift

sowie PTB-Waffen auffinden konnten. Insgesamt stellten die Beamten rund 158

Gramm Haschisch und circa 10 Gramm eines Marihuana-Tabak-Gemisches sicher.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit

Rauschgift ermittelt.

Bei einem 20-jährigen Fahrzeuginsassen stellten die Polizisten zudem einen zur

Fahndung ausgeschriebenen Ausweis einer anderen Person sicher, was ein

Strafverfahren wegen des Verdachts der Fundunterschlagung zur Folge hatte.

Frankfurt – Dornbusch: Unfall an Halltestelle – Mann verstorben

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Montag (22.01.2024) kam es an einer

U-Bahn-Haltestelle zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 34-jähriger Mann so

schwer verletzt wurde, dass er später in einem Krankenhaus verstarb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt um kurz vor 12 Uhr eine U-Bahn der Linie 8

an der U-Bahn-Station Dornbusch, welche zu diesem Zeitpunkt auf der

Eschersheimer Landstraße in Richtung Südbahnhof unterwegs war. Plötzlich

kletterte ein Mann aus bislang unbekannten Gründen zwischen zwei Waggons der

noch stehenden Bahn, die kurz darauf stadteinwärts losfuhr. Hierbei geriet der

Mann mutmaßlich unter die U-Bahn. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu,

dass er später im Krankenhaus verstarb.

Die U-Bahn-Strecke musste für die weiteren Maßnahmen an der Unfallstelle

gesperrt werden. Ein Gutachter wurde angefordert sowie die Sicherung von

Videoaufzeichnungen veranlasst.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Bornheim: Farbschmiererei

Frankfurt (ots) – (lo) Eine Zeugin entdeckte am Montag, den 22. Januar 2024,

gegen 17.30 Uhr, eine israelfeindliche Farbschmiererei an einer

Baustellenabsperrung auf der Berger Straße. Die Schmiererei war etwa 176 cm x 66

cm groß und mit schwarzer Sprühfarbe aufgetragen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 06. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.