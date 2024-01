Wetzlar: Zeugenaufruf nach Raub

Nach einem Raub vor einem Supermarkt in der Naunheimer Straße bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Heute Morgen (23.01.24) gegen 06.35 Uhr sprühte ein unbekannter Radfahrer vor dem Supermarkt einem Rewe-Mitarbeiter mit Reizgas ins Gesicht. Während der Angestellte zu Boden fiel, entriss ihm der Unbekannte eine Tasche mit Bargeld und flüchtet mit dem Rad. Der Tatverdächtige soll etwa 40 Jahre alt sein, hatte einen dunklen Hautteint und trug eine schwarze Kapuze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat den Raub Dienstagfrüh gegen 06.35 Uhr in der Naunheimer Straße beobachtet?

Wer hat in diesem Zusammenhang den flüchtenden Radfahrer beobachtet?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0.

Zeugenaufruf nach Raub in Burgsolms

Solms: Als ein 38-jähriger Mann heute Morgen auf dem Weg zum Bus war, überfielen ihn zwei unbekannte Männer. Gegen 06.00 Uhr war der 38-Jährige im Tunnelweg in Burgsolms unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen hielt ein dunkler PKW ich Höhe des Mühlweges an. Zwei Männer sprangen aus dem Auto, schlugen auf ihn ein und forderten Geld. Nachdem der Mann dem Duo einen Geldschein gab, stiegen die beiden wieder ein und flüchteten. Nach Angaben des Opfers fuhren sie den Tunnelweg „runter“. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen und musste von einem Rettungswagen behandelt werden. Die Unbekannten sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat heute gegen 06.00 Uhr den Überfall im Tunnelweg beobachtet?

Wer kann Hinweise auf den flüchtenden PKW geben?

Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0 zu melden.

Hüttenberg: Einbruch in Einfamilienhaus

Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließen Unbekannte, nachdem sie in der Taunusstraße in Großrechtenbach in ein Einfamilienhaus einbrachen. Die Einbrecher machten sich zwischen 17.00 Uhr am Freitag (19.01.24) und 14.20 Uhr am Montag (22.01.24) an einem Fenster an der Rückseite des Gebäudes zu schaffen. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume Schränke sowie andere Behältnisse und verließen es durch ein anderes Fenster. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern noch an. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen. 0079490

Herborn: Gegen Zaun gefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 16.00 Uhr am Mittwoch (17.01.24) und 16.00 Uhr am Donnerstag (18.01.24) in der Austraße einen Zaun. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Reparatur an dem Zaun wird etwa 150 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter 02772/4705-0.

Herborn: Parkplatzrempler

Trotz Schaden in Höhe von 3.000 Euro fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall im Hüttenweg einfach weiter. Der Verursacher touchierte am Freitag (19.01.24) zwischen 12.45 und 13.15 Uhr auf dem Herkules-Parkplatz das Heck eines geparkten weißen Ligier. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0.

Herborn: Polo in Merkenbach touchiert

In der Talstraße in Merkenbach touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen VW Polo. Der Kleinwagen stand dort am Sonntag (21.01.24) zwischen 18.30 und 20.30 Uhr. Die Reparatur am Heck des Fahrzeuges wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0.